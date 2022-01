“Shinigami” è il nuovo singolo di Scream

Disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digital download il nuovo singolo di Scream intitolato “Shinigami”

Fuori ora su tutte le piattaforme streaming e in digital download “SHINIGAMI”, il nuovo singolo di SCREAM! Il brano è una chiara metafora tra la vita reale e l’anime giapponese “Death Note”; si riferisce in particolare allo Shinigami, la divinità della morte. “Se fossi uno Shinigami, farei in modo di ristabilire gli equilibri e limitare le differenze sociali”.

Attraverso punch line, riferimenti ben precisi alla serie e una base molto aggressiva ed incisiva, Scream ha voluto fare un parallelo con la vita reale e trasmettere le proprie emozioni con energia.

Scream ci ha abituati a racconti delle sue esperienze personali con la musica: le sue raffigurazioni metaforiche, gli aspetti positivi e quelli negativi ma soprattutto come questa abbia influenzato la sua vita in questi ultimi anni.

“Le mie canzoni sono un mix di emozioni e riferimenti al mio status di vita”

“Shinigami” è scritto e prodotto da Scream.

Ascolta qui il brano:

https://open.spotify.com/album/5FnAyRGsVov1p4LVzOQn06