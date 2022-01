Previsioni meteo 2 gennaio 2022: bel tempo fino all’Epifania

Le previsioni meteo di oggi, domenica 2 gennaio 2022: l’anticiclone regala ancora tempo stabile sull’Italia, da mercoledì irruzione di aria fredda

Passaggio di consegne tra il vecchio ed il nuovo anno in compagnia di un anomalo anticiclone su gran parte d’Europa. Un vasto promontorio sub-tropicale da alcuni giorni condiziona infatti il meteo anche sull’Italia dove si sono registrati valori record di caldo per il periodo con temperature primaverili specie al Centro-Sud. Anche nella giornata di oggi l’anticiclone stazionerà sulla nostra Penisola e non sono dunque previste variazioni di rilievo sul fronte del tempo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS è confermata una svolta gelida tra mercoledì e l’Epifania: correnti fredde nord-orientali porteranno maltempo dal basso Veneto ed Emilia Romagna verso le regioni del Centro-Sud. Saranno possibili nevicate a quote collinari, in rapido esaurimento. A seguire, il giorno dell’Epifania trascorrerà invece con tempo stabile ma clima decisamente più freddo rispetto a questi giorni.

Intanto per oggi, domenica 2 gennaio 2022, al Nord Italia al mattino nebbie e nubi basse su coste e pianure ma con tempo asciutto, salvo locali pioviggini sulla Liguria, ampi spazi di sereno sui rilievi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nebbie e nubi basse sui medesimi settori, nuvolosità alta in transito altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno, nubi basse sulle coste e nebbia in Val Padana. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino tempo asciutto ma con nubi basse lungo le coste e foschie nelle vallate interne. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con nuvolosità irregolare o bassa su tutti i settori; sereno sui rilievi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi basse su coste e vallate, cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Venti deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

In Toscana tempo asciutto nel corso della giornata con nuvolosità bassa sui settori costieri e sulle zone interne, ma senza fenomeni di rilievo. In serata non si attendono variazioni.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto su tutti i settori addensamenti sulle coste tirreniche e la Sardegna, sereno su restanti settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità bassa su Sardegna e coste tirreniche. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi basse sulle coste e in Sardegna e sereno altrove. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

In Calabria nubi diffuse al mattino e al pomeriggio sulla costa tirrenica, maggiori aperture sui restanti settori; in serata non si attendono variazioni.

Temperature minime stabili e massime in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.