BizAway avvia collaborazione con Europ Assistance

BizAway, scaleup italiana del business travel, ha siglato una partnership con Europ Assistance Italia per rendere le assicurazioni di viaggio a portata di clic

Un’assicurazione a portata di click senza doversi più preoccupare di fare ricerche online né di confrontare prezzi o condizioni contrattuali, dopo aver concluso la prenotazione di un viaggio d’affari. È questo il nuovo servizio che la multipiattaforma digitale BizAway offre ai travel manager, grazie al recente accordo siglato con Europ Assistance Italia .

“L’assicurazione è uno strumento di tutela fondamentale per chi viaggia e, al giorno d’oggi, lo è diventato ancora di più, tenuto conto dell’instabilità e dell’incertezza legate all’attuale situazione pandemica che determina ancora alcuni disagi negli spostamenti, specie a lungo raggio – spiega Antonio Carlucci Enterprise Sales Executive di BizAway – Abbiamo scelto un player del settore riconosciuto come Europ Assistance per dare un segnale chiaro ai nostri clienti e offrire loro una sicurezza in più quando organizzano una trasferta di lavoro“.

Al termine di ogni prenotazione sulla multipiattaforma digitale BizAway – dove è possibile organizzare e gestire tutti gli aspetti di un viaggio d’affari – il travel manager dunque potrà selezionare l’opzione di stipula dell’assicurazione di viaggio e attendere solo l’arrivo della polizza da sottoscrivere, senza doversi preoccupare di altro. “L’utente cerca processi fluidi e veloci nelle sue prenotazioni online e con questo nuovo servizio BizAway permette di saltare un passaggio, offrendo un prodotto già tagliato su misura delle sue esigenze, con una quotazione immediata in base al tempo e all’area geografica” prosegue Antonio Carlucci.

La polizza Europ Assistance di BizAway è studiata per una clientela business e prevede l’assistenza medica, il rimborso di eventuali spese sanitarie e la copertura per lo smarrimento del bagaglio, inclusi gli eventuali strumenti di lavoro in esso contenuti; inoltre non è prevista alcuna esclusione per epidemie, limiti di età, patologie preesistenti o croniche o eventuale residenza all’estero di un dipendente.

“Oggi è impensabile organizzare una missione di lavoro senza una copertura assicurativa, ecco perché abbiamo studiato una soluzione completa e innovativa, che permette all’azienda partner di BizAway di attivare una polizza con un semplice click – commenta Massimiliano Sibilio Chief Travel Officer di Europ Assistance Italia, che conclude: “Siamo orgogliosi di aver preso parte a questa nuova iniziativa di BizAway, che continua a portare innovazione tecnologica nel settore del business travel“.