Playstation 5: nuovi colori per il controller wireless DualSense

Arrivano nuovi colori del controller wireless DualSense di PlayStation 5: 3 colorazioni “ispirate alla galassia” disponibili a gennaio 2022

Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple. Sono questi i nuovi colori del controller wireless DualSense di PlayStation 5. 3 colorazioni “ispirate alla galassia”, che si aggiungono ai colori già disponibili Cosmic Red e Midnight Black e che saranno lanciate a partire da gennaio.

Oltre ai nuovi colori per il DualSence, Sony ha annunciato anche le cover per PlayStation 5 in pendant con i controller, disponibili sia per PS5 classica che per il modello digitale.

Le cover Midnight Black e Cosmic Red saranno disponibili a partire da gennaio. Nel corso della prima metà del 2022, arriveranno anche le colorazioni Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple in queste località.