“L’affitto sicuro” di Zappyrent convince gli investitori: concluso round da 1,2 milioni di euro. Prossimi passi: crescere in Italia e in Ue e migliorare l’algoritmo

Zappyrent, la piattaforma digitale per l’affitto di case a lungo termine, chiude un round di finanziamento da 1,2 milioni di euro. Convince gli investitori “l’affitto sicuro” proposto dalla startup che arriva all’obiettivo unendo alla raccolta tradizionale quella su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per operazioni di equity crowdfunding che permette di investire nelle migliori startup e PMI italiane. La nuova iniezione di capitale consentirà a Zappyrent di finanziare l’espansione sul territorio nazionale della startup e sviluppare il prodotto potenziando l’algoritmo che ha il compito di ricercare e selezionare inquilini affidabili. Tra gli investitori, FB5 Investments Srl, holding di partecipazione di Fire Group SpA, azienda di credit management di ultima generazione e primo servicer indipendente nella gestione del credito secured e unsecured, e ALIcrowd, il primo ELTIF di venture capital che utilizza anche il crowdfunding per ricercare le aziende oggetto di investimento, istituito da Azimut Investments SA e gestito in delega da Azimut Libera Impresa SGR SpA.

Fondata da Lino e Antonino Leonardi, Zappyrent si presenta come soluzione alternativa e digitale alla tradizionale agenzia immobiliare. Il mondo del mercato immobiliare nel campo delle locazioni a lungo termine, infatti, è poco servito, frammentato (il 90% delle agenzie sono indipendenti, senza grandi player nel settore) e con scarsa soddisfazione da parte di inquilini e proprietari, basta pensare che in media un proprietario privato impiega oltre 75 giorni per affittare un appartamento e il 60% degli inquilini non paga regolarmente il canone, creando un danno economico per il proprietario. Ed è proprio su questo punto, la sicurezza del padrone di casa, che Zappyrent si distingue sul mercato: è sempre attiva infatti la “Protezione Zappyrent”, che permette al proprietario dell’immobile di ricevere l’affitto regolarmente ogni mese senza eccezioni, anche in caso di morosità o ritardi di pagamento degli inquilini. Una caratteristica che rende unica la piattaforma facendole guadagnare il titolo di primo player in Europa per regolarità nei versamenti mensili.

Più semplice, 2 volte più veloce rispetto ai canali tradizionali e completamente digitale, la piattaforma digitale Zappyrent garantisce un’esperienza innovativa nel campo dell’affitto a lungo termine e della ricerca di casa, un rapporto end to end facile e sicuro. Attraverso la piattaforma, con Zappyrent, chi affitta ha la possibilità unica di effettuare uno screening completo degli inquilini per gestire l’accordo in totale serenità. Una soluzione ancora più sicura, perché la startup si occupa anche dei contratti e dei pagamenti garantendo il locatore. Zappyrent, infatti, lavora con un algoritmo in continuo aggiornamento che compie un approfondito screen dei possibili inquilini in base a parametri ben precisi. E proprio in questo senso andrà l’integrazione con FB5 Investments Srl, che porterà all’interno di Zappyrent il suo know how in termini di gestione del credito e aiuterà la startup a rendere ancora più efficace il proprio set tecnologico per migliorare i servizi di screening e matching degli utenti attraverso intelligenza artificiale e machine learning. Non solo: Zappyrent rende tutto più facile, perché permette di snellire la burocrazia grazie alla digitalizzazione del processo e dà all’utente la possibilità di poter scegliere in pochi minuti fra decine di appartamenti, grazie ai virtual tour in 3D che consentono un’immersione totale in ogni ambiente di casa. Nessun vincolo per le visite tradizionali: la piattaforma, infatti, grazie alla sua rete di runner sul territorio, consente agli aspiranti inquilini di visitare gli appartamenti in qualsiasi ora del giorno e anche nel fine settimana.

“Abbiamo innovato il settore delle locazioni, rendendolo più snello, sicuro, digitale e libero dai vincoli burocratici – dicono da Zappyrent – ora, grazie alle nuove partnership nate dal finanziamento, vogliamo potenziare la nostra tecnologia rendendo ancora più sicuro il rapporto fra padrone di casa e affittuario e allargare il nostro raggio d’azione portando il nostro servizio in molte altre città d’Italia”.