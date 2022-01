Amici Cucciolotti 2022: le figurine sono in edicola

Amici Cucciolotti 2022, la collezione delle figurine di Pizzardi Editore “che fanno veramente del bene”, esce in edicola

Regalare l’album con le figurine Amici Cucciolotti 2022 significa regalare un gioco divertente, un intrattenimento sorprendente che stimola la curiosità coinvolgendo il collezionista in un appassionante viaggio alla scoperta degli animali più belli e speciali del pianeta, ma significa anche coinvolgere chi lo riceve in grandi iniziative di solidarietà (le Missioni Possibili) a favore degli animali, dell’ambiente e dei bambini. Anche nel 2022, infatti, Pizzardi Editore sostiene l’Ente Nazionale Protezione Animali riempiendo di cibo le ciotole degli oltre 30.000 trovatelli accuditi ogni giorno nei rifugi dai volontari: Bastano 8 bustine per riempire una ciotola (la collezione Amici Cucciolotti 2021 ne ha riempite oltre 5 milioni).

Sul sito www.pizzardieditore.it sa rà possibile in ogni momento con il Ciotolometro scoprire il numero delle ciotole già riempite. L’obiettivo del 2022 è superare il numero di ciotole riempite nel 2021 con il contributo di tutti i Cucciolotti d’Uomo che parteciperanno all’iniziativa completando il loro album. Inoltre, Amici Cucciolotti 2022 mette a disposizione dei Plastic Busters, i ricercatori del progetto internazionale coordinato dall’Università di Siena, il Catamarano Salvadelfini attrezzato per la raccolta e lo studio delle microplastiche che inquinano le acque del Mediterraneo e mettono in pericolo la vita dei delfini, delle balene e degli altri animali marini. Infine, come ogni anno a partire dal 2010, gli album e le figurine della collezione 2022 verranno regalati ai bambini ricoverati negli ospedali dove svolgono la loro attività i volontari Abio (Associazione per il Bambino in Ospedale).

Quest’anno l’album è un regalo e in edicola si può scegliere tra Album Classico e Speciale Albumlibro con copertina esclusiva soft touch. Novità 2022: nella bustina Amici Cucciolotti, oltre a 6 fantastiche figurine, c’è una nuovissima card da collezionare per divertirsi a giocare con gli amici. Passaparola! Più siamo, più ciotole riempiamo!

“Gli Amici Cucciolotti sostengono da 16 anni i trovatelli di cui Enpa si prende cura. Ogni figurina – afferma Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa – aiuta i nostri piccoli protetti ad avere una vita migliore e al tempo stesso sensibilizza generazioni di bambini e contribuisce a farne adulti consapevoli. Una formula rivoluzionaria che, nella sua semplicità, centra completamente l’ obiettivo di coinvolgerli direttamente, comunicando il valore del rispetto per gli animali e per l’ambiente”.