Ghiaccio ci porta sulla Luna con il nuovo singolo

Il cantautore trevigiano Ghiaccio, con il suo terzo singolo, ci porta direttamente sulla “Luna”: il brano è su tutte le piattaforme streaming

Luna, terza uscita di Ghiaccio per Dischi Soviet Studio, apre ufficialmente il percorso che porterà alla pubblicazione del primo album del cantautore trevigiano, previsto per il prossimo febbraio. La canzone fa da collante tra i primi due singoli Penisola Spleen e In solitudine, delineando sempre più i contorni di una palette musicale molto personale: tematiche intime, chitarre in bilico tra indie rock e post rock, tappeti di synth e un’attitudine tutta italiana per la melodia raffinata.

Esorcizzare i momenti in cui il freddo ci pervade con la musica. Così comincia la storia di

Ghiaccio, pseudonimo di Stefano Cocco, cantautore classe ‘91.

Ghiaccio è un progetto in cui sfogarsi, fare domande per trovarne le risposte, dopo anni di esperienze musicali nella scena alt-rock e indie italiana (Alcesti). In rinnovati tappeti musicali cristallini, il pop-rock cantautorale di Stefano racconta sentimenti impregnati di vita quotidiana, quella fatta di incontri, di scontri e di umane debolezze.

“In Luna c’è tutto quello che dovete sapere di me: sogni, ansia e desiderio di consumare la vita finché è – almeno – tiepida. Il pezzo è ambientato in palestra, un luogo che stavo frequentando spesso nei giorni in cui ho scritto la canzone. L’impossibilità di stabilire un reale contatto umano con una persona sconosciuta mi ha portato a vagare con la fantasia, fino ad immaginare di trasportarla fino alla Luna, un luogo dove forse assieme alla gravità si allentano anche il timore dell’incomunicabilità e del giudizio altrui.”

Ascolta LUNA qui: https://bfan.link/luna-3