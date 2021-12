Alle cougar italiane piace il sesso sadomaso

Il sadomaso è tra le fantasie sessuali più ricorrenti tra le cougar italiane secondo quanto rileva l’ultimo sondaggio di CougarItalia.com

«All’assidua ricerca della loro anima gemella o di un amante —per chi di esse è sposata— nel 2021 le Cougar hanno mediamente avuto 40 “appuntamenti”» osservano gli analisti di CougarItalia.com, il portale che promuove incontri tra donne 35-50enni e uomini più giovani.

«Certo è che le cougar italiane disposte a rimettersi in gioco alla ricerca di qualcosa di speciale sono tantissime: 2,2 milioni di donne in carriera. Quest’anno si chiuderà quindi con un totale di ben 88 milioni di “incontri Cougar”» puntualizza Alex Fantini, fondatore didi CougarItalia.com.

Per cercare con discrezione un uomo più giovane per un amore o un’avventura, certo è che anche per loro il canale preferito rimane il web, che si conferma così quale principale punto di riferimento per conoscere ed incontrare persone di età a volte anche molto differenti, che più difficilmente si riuscirebbero ad incontrare nella vita reale.

Ma quali sono le loro maggiori fantasie sessuali? Il sondaggio ha approfondito proprio questo tema e le 7 fantasie più comuni sono: essere una spogliarellista (21%), dominare l’uomo (18%), fare sesso all’aperto o in un luogo pubblico (15%), fare sesso con uno sconosciuto (12%); farsi dominare (7%); fare sesso a tre (6%), avere una relazione saffica (4%).

«Essendo tutt’altro che succubi e sottomesse nella vita reale, una parte di loro tende a “sottomettersi” ad un padrone nel sadomaso. Ma è solo un gioco» chiarisce il fondatore di CougarItalia.com.