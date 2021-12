Mobilità: partnership Superpedestrian – Moovit per andare in monopattino in più di 40 città in 8 Paesi. Maggiori alternative per viaggiare più comodamente

Spostarsi sarà molto più agevole per milioni di utenti Moovit in Italia, Europa e Nord America: l’app per la mobilità urbana più utilizzata al mondo e società di Intel sviluppatrice di soluzioni Mobility as a Service, ha aggiunto i monopattini LINK ai suoi servizi grazie a una nuova partnership con Superpedestrian, la tech company nata dal MIT di Boston. All’interno dell’app Moovit, si potrà accedere a più servizi di trasporto pubblico e privato scegliendo opzioni di viaggio comode e più efficienti che fanno risparmiare tempo e permettono di evitare l’utilizzo dell’auto nella tratta tra primo e ultimo miglio. Grazie alla partnership, gli utenti di Moovit saranno in grado di visualizzare in tempo reale dove un veicolo LINK è disponibile nelle vicinanze, quanto tempo ci vorrà per raggiungerlo e confrontare le corse dei monopattini con altre modalità di trasporto locale al fine di selezionare l’opzione che meglio si adatta alle loro esigenze. In Italia il servizio integrato Moovit/LINK è attivo a Roma, Aprilia, Nettuno, Pomezia, Giulianova, Silvi, Tortoreto, Palermo, Isola delle Femmine e Torino.

“Per noi è importante che i nostri mezzi continuino a rappresentare un’alternativa per sostituire i viaggi in auto privata e integrarsi con altre modalità di trasporto. Collaborare con Moovit rappresenta uno step importante per garantire che i nostri utenti possano scegliere il loro percorso migliore. Moovit è stato un partner meraviglioso con cui lavorare e non vediamo l’ora di continuare il nostro lavoro per connettere le comunità in modo sostenibile, efficiente e conveniente”. Ha dichiarato Matteo Ribaldi, Public Affairs and Business Development Manager LINK Italia.

“Offrire più opzioni alternative che possono facilmente portare le persone alla loro destinazione è una delle missioni principali della nostra app ed è per questo che siamo felici di aver avviato questa nuova collaborazione con Superpedestrian” ha dichiarato Samuel Sed Piazza, direttore europeo di Moovit: “La partnership offre da oggi agli utenti la possibilità di viaggiare in modo sostenibile, sia per l’intero viaggio o utilizzando i monopattini LINK in combinazione con il trasporto pubblico, favorendo così la diminuzione del traffico anche in vista del periodo natalizio”.

Moovit semplifica la mobilità urbana in tutto il mondo, rendendo più facile spostarsi in città tramite il trasporto pubblico e servizi aggiuntivi multimodali, offrendo ai viaggiatori un quadro in tempo reale, tra cui il percorso migliore per il viaggio, avvisi di servizio e le notifiche. I monopattini LINK saranno immediatamente riconoscibili sulla schermata di Moovit e quando un utente tocca il pin dei monopattini sulla mappa, può scaricare l’app LINK con un semplice tocco. Il pianificatore di viaggio Moovit suggerirà poi tragitti che prevedono i monopattini come parte di viaggi multimodali. Per guidare un monopattino LINK, basta scaricare l’app dall’app store di iOS o Android, cercare il veicolo e scansionare il suo codice QR. Superpedestrian fornisce anche soluzioni per utenti privi di smartphone o carte di credito.