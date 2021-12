Covid: 126mila contagi, nuovo record in Italia

Covid, 126.888 casi e 156 morti in un giorno in Italia. Il tasso di positività sale all’11%, il nostro Paese finisce nella lista nera della Germania

Sono 126.888 i nuovi casi di positività al Covid (ieri 98.020) e 156 i decessi (ieri 148) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 5.981.428 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre da febbraio 2020 il totale delle persone decedute è pari a 137.247. Sono in tutto 5.064.718 le persone guarite o dimesse, mentre quelle attualmente positive sono 779.463, pari a +104.598 rispetto a ieri (+75.997 il giorno prima). In Lombardia, la regione con più casi Covid come riferisce la Dire (www.dire.it), i nuovi contagi sono 39.152.

Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati oggi sono stati 1.150.352, ovvero 120.923 in più rispetto ai 1.029.429 di ieri. Il tasso di positività, ieri al 9,5%, sale all’11%. Sul fronte del sistema sanitario si registra un aumento delle degenze in ogni area. Sono +288 (ieri +489) i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari, per un totale di 10.866 ricoverati. Sono +41 (ieri +40) i posti letto occupati in terapia intensiva: i malati più gravi sono ora 1.226, con 134 ingressi in rianimazione (ieri 126).

LA GERMANIA AI SUOI CITTADINI: “NON ANDATE IN ITALIA”

L’Italia finisce nella ‘lista nera’ della Germania sul fronte Covid. A partire da sabato 1 gennaio il nostro paese, insieme a Canada, Malta e San Marino, farà infatti parte di un ristretto gruppo indicato dalle autorità tedesche ‘ad alto rischio Covid-19’. La decisione del governo di Berlino fa seguito alle indicazioni del Robert Koch Institut.

Chi arriva in Germania da una zona ad alto rischio privo di vaccinazione completa è obbligato a stare in quarantena per dieci giorni da cui può uscire a partire dal quinto giorno dopo un test negativo.

LA SERIE A DI BASKET SI FERMA

A causa dell’ondata di contagi da Covid la Lega di basket di Serie A deciso di rinviare l’intera giornata dei campionati di A1 e A2 in programma il 2 gennaio. Lo ha reso sono la stessa Lba. “Preso atto – si legge nella nota – del fatto che, in seguito a tale aumento di contagi, il Governo, nella giornata di ieri, ha assunto un provvedimento (il c.d. Decreto Natale), non ancora pubblicato, che andrà certamente ad incidere dai prossimi giorni sulla vita sociale e sportiva di tutte le associate, con particolare riferimento al mutato regime del periodo di quarantena a cui dovranno sottostare i componenti positivi e i contatti stretti dei diversi gruppi squadra e nell’incertezza della tempistica in merito all’applicazione delle nuove capienze all’interno dei palazzetti; considerato l’obiettivo primario di preservare sempre e in ogni caso la salute di tutti i giocatori, allenatori, componenti dello staff medico e dirigenziale, di tutti i lavoratori coinvolti, nonché degli arbitri e degli ufficiali di campo; considerato il disomogeneo impatto dei casi di positività e delle quarantene imposte sui diversi gruppi squadra, anche a seguito di diverse applicazioni delle norme da parte delle Autorità Sanitarie Locali, ritiene necessario che sia preservata il più possibile la regolarità del Campionato di Serie A Unipolsai”, si dispone “il rinvio di tutte le partite in programma in data 2 gennaio 2022 valide per la 14esima giornata di andata del Campionato di Serie A UnipolSai. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della predette gare”, conclude la Legabasket.