Salta l’ultimo dell’anno con Paolo Hendel al Teatro Verdi di Montecatini

Salta l’ultimo dell’Anno all’insegna della comicità con Paolo Hendel: l’appuntamento era fissato al Teatro Verdi di Montecatini il 31 dicembre dalle ore 22

Annullato l’Ultimo dell’Anno al Teatro Verdi di Montecatini che avrebbe offerto la leggerezza e l’autoironia del comico fra i più amati in Italia: Paolo Hendel con il suo nuovo ed esilarante show La giovinezza è sopravvalutata, per un brindisi di Mezzanotte all’insegna della comicità.

Sotto ecco il testo degli organizzatori:

Recependo le misure contenute nel decreto n. 221 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, siamo spiacenti di comunicare che lo spettacolo di Paolo Hendel “La giovinezza è sopravvalutata” in programma venerdì 31/12, al quale dovevano seguire musica e un piccolo momento conviviale per celebrare il Capodanno, è stato annullato. Purtroppo alla luce delle nuove restrizioni, non avremmo potuto garantire al pubblico la serata attesa nelle modalità previste e proposte (per esempio brindisi, offerta di dolci natalizi, musica del dj dopo mezzanotte). Pertanto in accordo con la Produzione abbiamo deciso, con grande rammarico comune, di annullare l’evento e darci appuntamento con Paolo Hendel al prossimo fine anno nella speranza che si possa effettuare la nostra classica serata d’auguri. È possibile chiedere il rimborso presso il punto vendita che ha emesso i biglietti entro e non oltre il 31 gennaio 2022.

