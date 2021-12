Re-Food: un concorso per il riciclo degli scarti alimentari

Re-Food è un concorso di idee sul tema del riuso e riciclo di materiali di scarto provenienti dalle filiere agroalimentari

Il Dipartimento di Agraria e quello di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con l’ADI – Associazione per il Disegno Industriale ha promosso la prima edizione di “Re-Food”, un concorso di idee sul tema del riuso e riciclo di materiali di scarto provenienti dalle filiere agroalimentari.

Il concorso è rivolto a designer e progettisti e si propone di stimolare un ripensamento creativo del materiale di scarto attraverso l'ideazione e la produzione di oggetti e sistemi di oggetti d'uso comune. In particolare, il concorso intende valorizzare l'impiego di materiali di scarto provenienti da filiere agroalimentari da parte di studenti, progettisti e aziende produttrici degli scarti o impegnate nel campo dei processi di conversione di materiali di scarto delle filiere agroalimentari.

«Quella della sostenibilità – spiega Danilo Ercolini, Direttore del Dipartimento di Agraria e ideatore dell’iniziativa – è una tematica complessa: pensiamo che questa contaminazione del settore del design, possa offrire interessanti opportunità di impiego di questi materiali di scarto. Mi piacerebbe vedere in futuro qualche esempio di filiera agroalimentare dove gli scarti vengono interamente ceduti per creare oggetti d’uso, un contributo creativo per l’economia circolare e per la sostenibilità delle produzioni agroalimentari».

«Il concorso – aggiunge Michelangelo Russo, Direttore del Dipartimento di Architettura – è una sfida appassionante: il progetto coniuga creatività e sperimentazione nel campo dell’economia circolare focalizzata sul riciclo dei prodotti del flusso organico degli scarti. Un’innovazione che mette al centro lo spazio quotidiano, le pratiche e gli stili di vita e che, attraverso la logica del design e lo studio delle filiere, può rappresentare un invito a un principio di crescita sostenibile e non dissipativa».

Sono previste due categorie di partecipanti al concorso Re-Food: una linea è per studenti designer e progettisti under 35, l’altra è per designer e progettisti senior. Il bando è on line e scade il 15 marzo 2022.