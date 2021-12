Previsioni meteo 29 dicembre 2021: arriva l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 29 dicembre 2021: fine dell’anno con caldo anomalo portato da un robusto campo di alta pressione di matrice africana

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia dopo la fase di maltempo che ha caratterizzato le Festività. Il treno di perturbazioni che hanno portato piogge e temporali si è infatti allontanato dalla nostra Penisola, dove si registrano condizioni di tempo prevalentemente stabile. Nella giornata di oggi non avremo dunque precipitazioni significative, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in aumento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS da domani e fin oltre la notte di San Silvestro un campo di alta pressione sub-tropicale abbraccerà l’Italia. Inizierà un periodo stabile, in gran parte soleggiato al Centro-Sud e sui rilievi, ma spesso nebbioso o con nubi basse sulla Pianura Padana. Temperature in deciso aumento e su valori record per questo periodo, con massime che in alcune aree saranno comprese tra i +15°C e i +20°C.

Intanto per oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino nebbie e nubi basse in Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare nuvolosità irregolare su tutte le regioni ma senza fenomeni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli poco nuvolosi e maggiori addensamenti in Pianura Padana. Neve nella giornata sulle Alpi a quote medio alte. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle coste adriatiche. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge tra Calabria e Sicilia settentrionale, ampi spazi di sereno su Sardegna, Campania e Molise. Al pomeriggio ancora piogge tra Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue piogge sugli stessi settori, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in rialzo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.