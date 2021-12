Menek torna con il brano “Real Life”

“Real Life” è il nuovo singolo di Domenico Fusco, alias Menek: un brano di denuncia che vuole andare oltre la solita retorica del vittimismo

“Real Life” è il nuovo singolo di Domenico Fusco, alias Menek. Questo è un brano di denuncia che vuole andare oltre la solita retorica del vittimismo, dilagante nella nostra società, scimmiottando l’ipocrisia che governa il mondo di oggi e l’ambiguità di chi la deduce.

Una canzone contro ciò che ci circonda, contro l’apatia del vivere quotidiano e contro ciò che dovremmo o non dovremmo essere, ma con una costante domanda: rompere gli schemi e cercare emozioni forti è la strada giusta per un “vero vivere”?

“Real Life” esprime la voce nella propria testa che, viaggiando tra una contraddizione e l’altra, sposta sempre più in alto l’asticella della propria consapevolezza, fino a mettere in discussione l’equilibrio sull’orlo della follia.

È proprio quando si abbatte la convinzione di essere sempre vittime di un carnefice che ci si trova di fronte al bivio tra coraggio e comodità (cambiare o lasciarsi trasportare?).

La risposta non è quella più scontata, perché probabilmente l’unica via è concedersi questo dualismo mentale, lasciandosi guidare dal proprio istinto, che per sua natura non dovrebbe mai ingannare.

Menek è l’alter ego musicale del compositore e musicista Domenico Fusco.Ex frontman della band italiana Bliss, con la quale ha girato l’Europa negli anni 2000, dopo diverse altre esperienze in band rock e alternative, nel 2020 decide di riversare in una chiave esclusivamente personale tutte le sue emozioni ed ispirazioni, creando il progetto solista Menek.

Nell’ultimo anno lavorando al fianco del produttore Jacopo Mariotti, ha dato vita a numerose canzoni; un viaggio nella musica senza catene, riversa gli anni e i bisogni del quotidiano e dello straordinario con libertà e senza pressioni. L’arte come esigenza, i generi come le maglie di un libro e le emozioni a guidarti.

Nel 2021 comincia la sua collaborazione con il management/etichetta Sorry Mom/Be NEXT Music, che porta all’uscita del singolo “Real Life”.