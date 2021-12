Gli Hate Moss tornano con un nuovo album

Tornano sulla scena musicale gli Hate Moss: l’audio e il video di “Fog” per annunciare il nuovo album previsto per il 2022

A Buzz Supreme annuncia l’inizio della collaborazione con gli Hate Moss, il duo italo/brasiliano che con “Fog” anticipa l’uscita del nuovo album prevista per il 2022 sulla loro etichetta Stock-a Production.

“Fog”, nato durante il lockdown, mette in luce uno dei punti di forza degli Hate Moss: la collaborazione. Il brano audio è stato scritto, registrato, prodotto, mixato e masterizzato in 10 giorni, con l’aiuto del tecnico del suono Pour Atom Oil. Nello stesso momento, il videoclip è stato girato e prodotto grazie alla intensa collaborazione con gli artisti visuali di Polarys Collective.

GUARDA IL VIDEO DI “FOG”

Dopo aver dovuto rimandare, a causa della pandemia, il loro XX – European Tour, che li avrebbe visti girare l’Europa per la seconda volta, il duo ha realizzato il Quaran-Tour, nel quale hanno dato il benvenuto ai loro fan all’interno della loro casa a Londra (UK) con 6 performance, ognuna in una stanza diversa.

Successivamente si sono dedicati alla stesura del nuovo singolo, “Fog”, con l’intento di esprimere l’irrequietezza di quei giorni di quarantena.

Dalla quiete dell’isolamento, ecco la decisione d’impulso di lanciare una canzone scritta di getto, per dimostrare come il potere della collaborazione tra menti creative possa esorcizzare la difficile e travolgente situazione che ci siamo tutti trovati a vivere.

About Hate Moss

Nel 2017 Tina e Ian si sono incontrati a Londra (Regno Unito) dove hanno deciso di avviare un’etichetta indipendente, la Stock-a Records, diventata poi Stock-a Production, un collettivo con l’obiettivo principale di supportare artisti emergenti.

La loro collaborazione si è trasformata in un progetto musicale nel 2018 quando hanno lanciato il loro primo singolo “Honey”, seguito da vari tour in Brasile, Italia e Regno Unito. Il loro primo album, “LIVE TWOTHOUSANDHATEIN”, è stato pubblicato a maggio 2019 attraverso la loro etichetta e li ha portati a presentare il loro lavoro in Spagna, Portogallo e Turchia, nonché a festival internazionali come la Biennale di Venezia (IT), Locomotiva Festival (BR) e Goiania Noise (BR) dove hanno condiviso il palco con artisti di fama underground come Rakta, Boogarins e Ratos de Porão.

Nel 2020, a causa della pandemia e delle conseguenze causate dalla Brexit, la band è stata costretta a tornare in Italia, dove ha deciso di concentrarsi sul suo nuovo album che vedrà la luce nei primi mesi del 2022.