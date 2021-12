“Lividi” è il nuovo singolo di Claudia Sacco

È disponibile online su tutte le piattaforme digitali “Lividi” il nuovo singolo della giovane cantautrice Claudia Sacco

È uscito “Lividi” il nuovo singolo della giovane cantautrice Claudia Sacco.

Anche in questo brano, come in molti dei suoi lavori, Claudia affronta temi toccanti che riguardano la delicata fase dell’adolescenza.

Autocritica e insicurezza sono infatti alla base di “Lividi“, canzone che racconta di una ragazza che, creandosi una “bolla” dentro la quale continua a giudicarsi notando ogni giorno solo i suoi difetti, si rende insensibile alle critiche altrui. Prendendo coscienza della propria situazione vuole tornare alla normalità, anche se questo percorso le porterà sofferenza.

Claudia Sacco è una giovanissima cantautrice di Cecina. Nata nel 2006 a Segrate (MI), inizia gli studi musicali in tenerissima età. Debutta nel febbraio 2020 con la demo “Piume Di Cobalto”, seguita da “Tra il Silenzio e il Rumore”, “Buona Fortuna Italia”, “Timeless Journey”, “Rosa Senza Spine” , “Vorrei Essere la Neve” e “Tre Giri Intorno Al Sole”.

Dal 1 agosto 2020 ha firmato con Sorry Mom – Be NEXT Music, con cui pubblica i singoli “Emma”, “America” e l’ultimissimo “Lividi”. In quasi tutte le canzoni Claudia compone la musica e canta, mentre la sorella Giulia scrive i testi. Il talento di Giulia nell immedesimarsi nelle situazioni e nel trovare le parole giuste per raccontare argomenti anche forti e toccanti, trova nelle composizioni musicali di Claudia e nella sua voce la perfetta sintonia per arrivare dritto al cuore.