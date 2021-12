“L’80% dei maschi non va dall’andrologo, a fronte di una popolazione femminile che si controlla costantemente. Le madri portano le figlie dal ginecologo non appena raggiunta l’età fertile, ma non fanno lo stesso con i figli. Occorre un cambio di paradigma culturale che ci può essere solo con una conoscenza più approfondita ed è qui che arriva il nostro libro- spiega Patrizia Prezioso, co-autrice di ‘Wikipene‘- Lo abbiamo pensato affinché fosse adatto a tutti, in maniera trasversale, diretto a uomini e donne di tutte le età”.

Proprio perché l’intento è una comunicazione efficace che stimoli un cambio di paradigma, aggiunge l’autrice, “abbiamo lavorato moltissimo sulla ricerca dei termini e del linguaggio e abbiamo cercato di inserire box che lavorassero sulla parte empatica e fornissero anche istruzioni in caso di emergenza. Abbiamo cercato di dare uno strumento di conoscenza che porti alla prevenzione, perché la prevenzione è il primo passaggio per una vita sana e serena“.

Sull’importanza della prevenzione come atto del prendersi cura, prima ancora di curare le persone, ha posto l’accento anche Annamaria Parente, senatrice PD: “La pandemia ci ha messo davanti alla responsabilità, alla quale siamo chiamati tutti, di dover cambiare completamente l’approccio alla salute e alla sanità”.

Un cambiamento che passa attraverso molti aspetti: “La prevenzione a scuola, per cui noi- ha sottolineato la senatrice- stiamo sostenendo il ripristino della medicina scolastica. La ripresa dei controlli per il tumore alla prostata, che sono stati trascurati in questo ultimo anno e mezzo con conseguenze che in futuro, tra quale anno. La prevenzione- ha aggiunto Parente- ha un valore anche nella relazione, perché curarci della nostra salute significa anche curarci dell’altro, come ci ha insegnato la pandemia e come ci insegnano proprio i problemi legati all’andrologia. Nel libro, poi, si parla dei problemi psicologici legati alla vita sessuale, problemi che sono stati accentuati ancora una volta dalla pandemia. In Parlamento siamo impegnati per un maggior inserimento della psicologia nella medicina territoriale. La salute psicologica, sessuale e delle relazioni- conclude la senatrice- concorrono anche sul timore di mettere al mondo dei figli in questa fase storica”.