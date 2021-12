Italian Council 10 – Ambito 1: ecco tutti i vincitori

Italian Council 10 – Ambito 1: sono 11 i vincitori dei finanziamenti per i progetti culturali a fronte di 43 candidature pervenute

Sono 11 i vincitori dei finanziamenti per i progetti culturali legati alla committenza di nuove opere di artisti italiani o attivi in Italia per l’acquisizione di musei pubblici italiani e relativa promozione internazionale della decima edizione di Italian Council, a fronte di 43 candidature pervenute. Italian Council 10 finanzia 1 acquisizione di opera prodotta negli ultimi 50 anni e la produzione di 10 nuove opere tutte da destinare a collezioni pubbliche italiane dopo aver girato in importanti istituzioni di arte contemporanea nel mondo per le attività di promozione.

I progetti selezionati dalla Commissione sono i seguenti:

Haifa Museum of Art (Haifa, Israele) , per il progetto Broken Words di Adrian Paci , destinato al Centro d’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato

Ruber.contemporanea (Palermo) con Universidad de Malaga, Facultad de Bellas Artes de Malaga (Malaga, Spagna) , per il progetto Corpi estranei di Cesare Viel , destinato al Museo Riso di Palermo

Castello di Rivoli – Museo d'Arte Contemporanea (Rivoli, TO) con Istanbul Biennial, Istanbul Kultur Sanat Vakfi (Istanbul, Turchia) , per il progetto Posidonia – Concertino per il mare (Little Concert for the Sea) di Renato Leotta , destinato al Castello di Rivoli

Almanac Inn (Torino) con Almanac Projects (Londra, UK) , per il progetto Your Storm / Our Dew (working title) di Cleo Fariselli , destinato al MAMbo di Bologna

The Vera List Center for Art and Politics at The New School (New York, USA ), per Il progetto The Maze – School of Pandemics / il Labirinto – Scuola sulle pandemie (The Maze) di Adelita Husni Bey , destinato al Castello di Rivoli

Studio Rizoma (Palermo) con European Alternatives (Berlino, Germania), per il progetto Gli ultimi pescatori/ The Last Fishermen di Francesco Bellina , destinato all'Ecomuseo Urbano Memoria Viva di Palermo

Zënza Sëida APS (Biennale Gherdëina – Ortisei, BZ) con TAXISPALAIS Kunsthalle Tirol (Innsbruck, Austria) , per il progetto Sentiero di Alex Cecchetti , destinato al Museion di Bolzano

Museo di Fotografia Contemporanea (Cinisello Balsamo, MI) con Galerie le Château d'Eau – Pôle photographique Toulouse (Tolosa, Francia) , per il progetto West di Francesco Jodice , destinato al Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo

Il Gaviale (Centrale Fies – Dro, TN) con Festspillene i Nord-Norge (Harstad, Norvegia) e Bunker (Lubiana, Slovenia ), per il progetto The Mountain of Advanced Dreams del collettivo Mali Weil , destinato al MADRE di Napoli

Museo civico di Castelbuono (Castelbuono, PA) con Southbank Centre (Londra, UK), per il progetto Alkestis di Beatrice Gibson , destinato al Museo civico di Castelbuono

Architecture Museum La Loge (Bruxelles, Belgio), per il progetto Ente di Decolonizzazione – Borgo (Rizza) del duo DAAR – Decolonizing Architecture Art Research, destinato al MADRE di Napoli

La Commissione di valutazione di Italian Council per il triennio 2019-2021 è presieduta da Fabio De Chirico, Dirigente della Direzione Generale Creatività Contemporanea, ed è composta da Bartomeu Marí Ribas, critico e curatore; Andrea Lissoni, critico, curatore e direttore artistico dell’Haus der Kunst di Monaco di Baviera; Claudio Varagnoli, architetto e docente all’Università di Chieti, Presidente del Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee; Angela Vettese, storica dell’arte, critica e docente dello IUAV di Venezia.

Le graduatorie definitive sono pubblicate al link:

https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/italiancouncil-edizione10-vincitori/