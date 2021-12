Civico 47: “Garage” è l’album d’esordio

Si intitola “Garage” l’album d’esordio di Civico 47: online sulle piattaforme digitali dodici brani, ognuno visto con un suo genere e metrica musicale

Disponibile su tutte le piattaforme digitali, l’album d’esordio della band Civico 47 che è stato anticipato dal singolo “ Se vuoi” corredato dal videoclip ideato da Giovanni Bufalini Regista e Direttore della Sezione Cinema alla Scuola Romana di “Fotografia e Cinema” e Simone Serafini Video Editing. L’album “Garage” nasce da un’idea di Renato e Riccardo Di Santo, con alla voce Cristina Corvo che è stata così capace di emozionare i due fratelli nel “cantato” tanto da proporgli l’incisione di un disco.

La storia dei Civico 47 nasce per caso, da una semplice proposta, da una semplice collaborazione. I fratelli Di Santo in questo disco sono gli autori di testi, della musica e della produzione esecutiva, realizzando così l’album Garage, affiancati dalla collaborazione di altri musicisti come il Maestro Mattia Strazzullo (tastiere e synth in Se vuoi – ed il Maestro Emanuele Pontoni al Sax). L’obbiettivo è stato quello di riuscire ad unire il Rock alle vicissitudini giornaliere, per poi essere cantate dalla voce graffiante di Cristina Corvo.

“Garage” è strutturato su una linea di dodici brani, ognuno visto con un suo genere e metrica musicale. L’idea è nata pensando di raccontare le loro storie, il gioco, è stato quello di spaziare in un circondario Rock Made in Italy.

“ Se vuoi” e il primo estratto dell’album e racconta di una delusione d‘amore avuta in età giovanile, dove tanti sono i flashback come la mela di Adamo, il desiderio e pentimento. La voglia è quella di custodire un nostalgico ricordo, qualcosa di unico. Considerando che il testo della canzone parla d‘amore perduto, è piaciuto immaginarla in un contesto “universal”. L’amore rivisto in tutte le sue sfaccettature delusioni, sensibilità, pentimenti, passioni, sogni, complicità e quant’altro. E’ proprio sul ritornello che è concentrata la forza di questo motivo: “ e tu, dove sei adesso tu, con chi sei adesso tu, non cercarmi mai però, io ti porto dentro se vuoi “. L’intenzione è stata dargli un tono di ascolto con un linguaggio semplice ed efficace in maniera da far sentire già dal primo ascolto la forza del pensiero all’interno di una rievocazione orami passata.

La storia dei C-47 inizia tra il 2020/21, quando in un periodo assai difficile, in piena pandemia, tra un lock-down e l’altro, la passione per la musica regala un vero e proprio mash-up alla band, con la creazione di testi e canzoni che aprono la strada verso il sogno, quello di incidere un album tenendo fede al Rock. L’ idea nasce e viene prodotta dai fratelli Renato e Riccardo Di Santo autori della composizione di testi e musica. Il progetto prende forma con l’arrivo della grintosa ed accattivante vocalist Cristina Corvo, che imbraccia e sposa con tanta adrenalina il progetto. Persone e piani di lavoro si fondono, nascono così i ” Civico 47“. Il nome è stato ispirato dal luogo in cui era ed è situata la prima sala prove, un vecchio casolare circondato da colline. Da qui anche il titolo del primo album ” Garage“. Il lavoro è stato seguito dall’Ingegnere del suono Domenico Pulsinelli, che ha realizzato un mastering di colori e volumi sulle tracce di progetto registrate dalla band tra le mura domestiche, tanto da dare all’album “Garage” un’impronta dal rock dinamico.

https://www.instagram.com/civicoquarantasette/

https://www.facebook.com/Civico-47-100962412369498