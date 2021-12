“Stasera mi butto” è il nuovo singolo di Schianta

Fuori sulle piattaforme streaming e digitali “STASERA MI BUTTO” (Aurora Dischi / ADA Music Italy / Warner Music Italy), il nuovo singolo di SCHIANTA

Il brano parla di quella “scossa” che si prova dopo una rottura, quel mix di rabbia, tristezza, strafottenza e amore che ti si muove nello stomaco subito dopo la fine di una relazione. Parole mai dette, altre dette troppe volte.

“Ho scritto questo pezzo d’estate, in un momento in cui nonostante la fine di una relazione abbastanza intensa, l’unica cosa che volevo fare era non pensare a nulla”.

Il sound, a metà tra indie old school e il pop punk, si rifà a la wave 80’s mixata a melodie più energiche di influenza post punk.

“Tre minuti per riassumere rabbia ed amore” .

SCHIANTA è il progetto di Calogero Chianta, nato nell’entro terra siciliano. Il rapporto con la musica nasce da piccolissimo, passando dal funk al rap e al rock. Dopo aver studiato tromba alle medie, e chitarra da autodidatta, iniziano i primi contatti con l’indie ad inizio liceo; ascoltando praticamente la vecchia scuola indie nascono i primi testi scritti insieme ad un amico sotto il nome di the Punk-inari pubblicando contenuti su YouTube e Instagram. Dopo il liceo, durante il triennio in design e comunicazione visiva nascono i primi esperimenti di scrittura da solista, inizialmente sul lo-fi e poi arrangiati con la chitarra. Dopo decine di demo nasce Schianta, e nel 2021 esce il primo brano interamente realizzato in home studio “Casa mia“, pubblicato da indipendente. Nell’estate dello stesso anno inizia il percorso con label “Aurora Dischi” e ora pubblica “Stasera mi butto”, il primo brano dell’ep in uscita nel 2022.