Previsioni meteo 27 dicembre 2021: nuova perturbazione in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 27 dicembre 2021: Italia nella morsa del maltempo, piogge al Centro-Nord per l’arrivo di un nuovo nucleo instabile

Condizioni meteo ancora instabili sull’Italia che dalla Vigilia di Natale sta facendo i conti con il transito di un treno di perturbazioni di origine atlantica. Nella giornata di oggi è atteso infatti l’arrivo di un altro nucleo instabile che colpirà soprattutto le regioni centro-settentrionali. Tempo in miglioramento, invece, al Centro-Sud anche se la pausa asciutta durerà davvero poco.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS tra la giornata di domani e quella di mercoledì la perturbazione scivolerà verso le regioni meridionali. Avremo dunque un miglioramento del tempo al Nord e al Centro mentre le piogge bagneranno le aree del Sud della nostra Penisola. A seguire un robusto promontorio anticiclonico dovrebbe proteggere l’Italia, garantendo tempo stabile fino alla fine del nuovo anno. Attese anche temperature ben oltre le medie stagionali, con valori record per questa stagione.

Intanto per oggi, lunedì 27 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino cieli coperti con pioviggini sulla Liguria. Al pomeriggio attese precipitazioni più intense tra Liguria ed Emilia Romagna, pioviggini su Piemonte e Lombardia. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso. Neve sulle Alpi oltre i 1000 metri e sull’Appennino settentrionale oltre i 1400-1600 metri. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, con isolate piogge sulla Toscana. Al pomeriggio nuvolosità più compatta e piogge in estensione sulla Toscana. In serata maltempo diffuso su tutti i settori, con piogge intense sul litorale Tirrenico. Neve in Appennino oltre i 1600 metri. Venti deboli di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole maltempo al mattino su Campania, Calabria e Isole Maggiori, asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio cieli coperti con precipitazioni insistenti sui medesimi settori, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata piogge sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, più asciutto su Puglia e Sardegna. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stabili o in aumento al Nord, stazionarie o in lieve calo al Centro e al Sud.

