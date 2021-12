Previsioni meteo 24 dicembre 2021: arriva il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 24 dicembre 2021: Vigilia di Natale caratterizzata dall’arrivo di una perturbazione, piogge sulle regioni tirreniche

Sarà una Vigilia di Natale con condizioni meteo all’insegna del maltempo su parte dell’Italia a causa dell’arrivo di una prima perturbazione. Il progressivo cedimento dell’alta pressione che ci ha tenuto compagnia a lungo nel mese di dicembre consentirà infatti nella giornata di oggi l’arrivo di un nucleo instabile. Saranno possibili piogge, seppur di debole intensità, specie sulle regioni centrali del versante tirrenico.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il tempo peggiorerà decisamente domani, giorno di Natale. Avremo piogge diffuse al Nord, con quota neve a 1200/1400m, e sulle regioni centrali tirreniche. Il maltempo caratterizzerà anche la giornata di Santo Stefano, a causa dell’arrivo di una seconda perturbazione sulla nostra Penisola. Atteso un brusco peggioramento sulle aree settentrionali del Paese e sulle regioni tirreniche, dalla Toscana alla Campania.

Intanto per oggi, venerdì 24 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino piogge e acquazzoni tra Liguria ed Emilia Romagna, asciutto altrove ma con molte nuvole. Al pomeriggio ancora piogge possibili su Liguria, Emilia Romagna e Friuli, asciutto ma con molte nuvole sugli altri settori. In serata tempo instabile con piogge e acquazzoni diffusi su tutte le regioni, più asciutto su Nord-Ovest e settori alpini. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Centro al mattino deboli piogge possibili su Toscana, Lazio e Umbria, asciutto altrove ma con molte nuvole. Al pomeriggio ancora pioviggini su Toscana, Umbria e Lazio, asciutto ma con molte nuvole altrove. In serata tempo instabile sui settori tirrenici con deboli piogge sparse, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

In Toscana cieli nuvolosi nel corso della giornata con possibilità di fenomeni di debole o moderata intensità, specie sui settori settentrionali; in serata il tempo si manterrà instabile con precipitazioni estese su tutto il territorio.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con tempo asciutto su tutti i settori. In serata tempo stabile su tutti i settori ma con nuvolosità irregolare in transito; piogge in arrivo su Sardegna e Campania. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

In Calabria sole prevalente nella giornata su gran parte della regione, innocui addensamenti sul Tirreno; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio.

Temperature minime e massime in aumento al Centro-Sud, stazionarie o in lieve calo al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.