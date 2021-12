Gabriellerie online con il singolo “Paretti storte”

Disponibile in digitale e in rotazione radiofonica “Pareti Storte”, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Gabriellerie. Online anche il videoclip

È disponibile in digitale (ascolta qui) e in rotazione radiofonica “Pareti Storte” (etichetta discografica Women Label), il nuovo singolo della cantautrice pugliese Gabriellerie. Online anche il videoclip.

GUARDA QUI

“Il singolo nasce in un momento di grande incertezza, quella in cui ti ritrovi, a 20 anni, a dover scegliere – racconta l’autrice -. Il brano tenta di trovare delle risposte, ricercandole negli anni precedenti, senza tuttavia generare risultati. Questo è, infatti, un momento in cui l’esperienza passata non basta, non aiuta, tutto è nuovo. Il dubbio, infatti, non fa altro che alimentarsi, finché ad un certo punto, “batti la testa per terra” e tutto è chiaro, nulla ha più importanza.

BIOGRAFIA

Gabriella Racano, in arte Gabriellerie, nasce nel 2000. Da sempre appassionata del cantautorato italiano, comincia a suonare la chitarra a 11 anni per replicare la musica di Battisti, Rino Gaetano e Venditti. Nel 2017 rimane affascinata dai testi di Gazzelle, Calcutta e Canova, e comincia a scrivere la sua musica. Nell’estate del 2019 pubblica da indipendente “Te l’avevo detto”, il suo primo singolo. A questo ne seguono altri cinque, fra il 2019 e il 2020. Nel 2019 lascia la Puglia per studiare a Siena, e nel 2021 con l’uscita di “Pistacchio” comincia la sua collaborazione con WOMEN.

Link social:

http://www.womenlabel.it – https://www.instagram.com/gabriellerie