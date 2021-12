Emilio Fortunato Campana alla guida del Cnr-Diitet

Emilio Fortunato Campana è il nuovo direttore del Dipartimento Ingegneria, ICT e tecnologie per l’Energia e i Trasporti per il prossimo quadriennio

Il Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha approvato all’unanimità la nomina dell’Ing. Emilio Fortunato Campana alla guida del Dipartimento di Ingegneria, ICT e tecnologie per l’Energia e i Trasporti (CNR-DIITET).

Campana, già Direttore del Dipartimento nel precedente mandato, presenta un significativo curriculum scientifico e una lunga esperienza manageriale in diversi settori. Laureato in Ingegneria meccanica presso La Sapienza Università di Roma, dove ha anche conseguito il dottorato in Meccanica teorica e applicata, è stato dirigente di Ricerca presso l’INSEAN, ricercatore presso IBM e Visiting Scientist presso il China Ship Scientific Research Centre, la University of Iowa e il DAMTP (University of Cambridge). Ha ricoperto numerosi altri incarichi accademici e presso Agenzie e Commissioni nazionali e internazionali. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali (National Academies of Science (USA), Society of Naval Architects and Marine Engineers (USA), NATO) e collaborazioni scientifiche con istituzioni quali ONR (US navy), European Defense Agency, ecc.

Il DIITET ha un’elevata produttività scientifica: 4.771 pubblicazioni censite da web science nell’ultimo triennio di cui il 53% in Q1 e il 31% in Q2 su riviste con IF. Il Dipartimento conta oltre 1.400 unità di personale, di cui quasi mille ricercatori e tecnologi, in 15 istituti, distribuiti in oltre 49 sedi su tutto il territorio nazionale, 4 laboratori virtuali e un centro interdipartimentale (a Matera).

Il Dipartimento è impegnato su 4 aree strategiche: Matematica applicata, Informatica, Ingegneria dei sistemi e delle comunicazioni e Ingegneria industriale e civile, con temi centrati su energia e clima, digitalizzazione, spazio, mobilità sostenibile, intelligenza urbana, sistemi di produzione e tecnologie per la salute e i beni culturali. Tra i settori di punta e a forte impatto socio-economico, l’intelligenza artificiale, lo sviluppo delle tecnologie energetiche, le quantum technologies, la creazione di nuovi materiali, che apporteranno avanzamenti rivoluzionari in ambiti strategici quali comunicazioni Internet sicure, sensoristica, nuovi paradigmi di calcolo, medicina personalizzata e modellazione del clima.

“La nomina dell’Ing. Campana”, commenta la Presidente del CNR Maria Chiara Carrozza, “rappresenta un punto importante per la strategia complessiva di rilancio del CNR, la maggiore istituzione scientifica italiana, che deve promuovere l’eccellenza scientifica con una piena integrazione con il sistema di istruzione superiore e universitario, promuovendo la leadership industriale e dell’innovazione sociale del nostro Paese, offrendo ai migliori giovani l’opportunità di crescere professionalmente e l’occasione privilegiata di contribuire allo sviluppo integrale dell’umanità”.

