Ramy Noir online con il brano “Liberté”

Ramy Noir torna con “Liberté”: disponibile in digitale e su YouTube il nuovo singolo e videoclip dell’artista di origini egiziane

Fuori in digitale e su YouTube con il videoclip ufficiale Liberté, il nuovo singolo dell’artista italo egiziano RAMY NOIR, pubblicato da Onda Quadra e distribuito da Believe. Omar Mohamed, questo il vero nome dell’artista, si inserisce con la sua proposta musicale nel filone trap più crudo del panorama italiano, con un racconto sempre autentico, diretto e senza filtro della propria realtà e della propria storia.

Dopo i singoli Kalash e TMAX presentati negli scorsi mesi, la periferia milanese fa ancora una volta da sfondo a una narrazione schietta e brutale. Non si tratta solo del disagio generazionale di un giovane di appena 18 anni, ma della cronaca di un contesto più ampio, come la vita vissuta a metà tra la strada e le case popolari. Ramy Noir ci catapulta proprio dentro queste ultime, in un brano che sfoga ancora tutta la rabbia che ha dentro nei confronti della propria condizione e di quella dei suoi compagni, trasformandosi a tutti gli effetti in un inno alla libertà.

“Liberté è un brano che ho scritto in onore di un fratello con il quale la sorte è stata cattiva. Quando l’ho scritto lui era seduto a fianco a me, ed è un brano che ci legherà per sempre. Liberté descrive il mio stile di vita, la nostra voglia di libertà e di diritti che ci sono stati spesso negati. Spero di far capire alle persone cosa viviamo quotidianamente, nella speranza che un giorno tutto possa cambiare”. – Ramy Noir

Il brano è prodotto da Onda Quadra e mixato e masterizzato da Icaro Tealdi, pluripremiato ingegnere del suono con alle spalle lavori per artisti come Achille Lauro, Rkomi, Ernia, Shade e Ghali.

BIO

Omar Mohamed, in arte Ramy Noir, di origini egiziane, cresce tra El Matariya (Cairo) e Cologno Monzese (Milano). I suoi primi testi risalgono al 2016 e nascono, come spesso accade, sulle panchine dei parchetti o in giro per Milano, provando a fare freestyle con gli amici. Guidati da sempre da un obiettivo comune, quello di fare musica “dalla strada per la strada”, con i suoi compagni di viaggio condivide il sogno di realizzarsi e di rendere orgogliosa la propria madre.

La determinazione che caratterizza Ramy Noir nasce da una situazione economica instabile che ha influito molto sul suo percorso artistico, delineato da situazioni spiacevoli e cattive compagnie, ma anche dalla mancanza di fiducia nel prossimo, che lo hanno rallentato nel suo cammino verso i suoi obiettivi. La mancanza di supporto, anche a livello familiare, lo porta a lottare più duramente di altri, insegnandogli a contare solo sulle proprie forze. Dai primi ricordi della sua infanzia, l’artista si è reso conto di come lo straniero in questo paese sia sempre stato visto come una minaccia, e per questo – anche personalmente – è stato preso di mira. Giudicato per le sue origini, questo atteggiamento discriminatorio ha provocato un odio difficile da reprimere, che ha deciso di convogliare nei suoi attuali progetti musicali. Nel 2021 inizia la sua avventura con Onda Quadra, la label che ha creduto in lui e nel suo progetto. Con il sostegno di Believe, Ramy Noir sta pubblicando i suoi primi singoli, in vista del suo primo progetto completo.