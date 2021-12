Nel Ventre dell’Orsa: fuori il nuovo album omonimo

Nel Ventre dell’Orsa pubblica il nuovo album omonimo: il disco è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Nel Ventre Dell’Orsa, esce l’album omonimo per Dischi Soviet Studio. Nel Ventre dell’Orsa è un progetto solista nato tra gli Inverni del 2014/2015 da Giulio Pastorello. Al tempo batterista dei Muleta nei primi due dischi, tuttora chitarrista con Nova sui Prati Notturni. Lo accompagnano chitarre acustiche/elettriche, piccoli suoni catturati nelle stagioni, carillon, loopers, sinth e riverberi. Sogni, fotografie, passeggiate e sporadiche letture sono alla base di quello che poi uscirà in forma sonora a volte cantata a volte strumentale.

Il desiderio di far nascere questo progetto è rimasto sempre in bilico, rischiando di rimanere nascosto dentro le quattro mura di casa, tra vari impegni musicali e il tempo che è fatto solo di 24 ore. Ora in questi anni qualcosa è cambiato. Le stagioni seguono il loro corso, danno ispirazione, rallentano la frenesia e aiutano Giulio alla ricerca di suoni da cui trarre potere.

“Quest’album è nato con l’andare e venire d’ispirazioni spontaneamente sentite e seguite.

Nel posto chiamato casa, dove, varcata la porta, iniziano sentieri tra boschi e prati che portano in altri piccoli paesi. Cinque i brani totalmente strumentali e quattro cantati a modo loro. I testi trovano vita e forma da letture serali, sentimenti, sogni e visioni.

Le musiche vivono secondo particolari eventi. A volte felici, complicati, tristi, veloci, lenti e intensi. Nulla di più.”

Ascolta NEL VENTRE DELL’ORSA Qui: https://bfan.link/nel-ventre-dell-orsa