Metro B Roma: riapre la fermata Policlinico

A Roma riapre la fermata Policlinico della Metro B, era chiusa da novembre 2020: sostituiti ascensori e scale mobili

Dopo più di un anno riapre a Roma la fermata della Metro B, Policlinico. Tornerà in funzione da inizio servizio (ore 5.30) del 24 dicembre. Nella stazione sono stati sostituiti ascensori e scale mobili e allargata la scala pedonale per maggiore sicurezza in caso di evacuazione.

Come spiega la Dire (www.dire.it) è stata inoltre sostituita la pavimentazione dell’atrio, eliminate le infiltrazioni d’acqua con sistemi di impermeabilizzazione e sostituite tutte le lampadine degli ambienti della stazione. Sono in corso e si stanno per concludere, inoltre alcune lavorazioni accessorie.