Finisce la storia tra Deddy e Mariasole Pollio

Stando ai rumors sembra essere giunta al capolinea la storia tra Deddy e Mariasole Pollio, mai confermata ufficialmente dai diretti interessati.

L’influencer Deianira Marzano ha risposto ad alcune segnalazioni dei fan in merito alla rottura tra il cantante e l’attrice e conduttrice: “Fonti certe mi dicono che, per ora, Deddy e Mariasole si sono lasciati e non sanno se torneranno insieme. Anche perché non sanno, nell’eventualità finisca definitivamente, come comunicarlo ai fan e gestire questa cosa. Evitando che questo possa nuocere anche lavorativamente a lui a livello di visibilità. Anche per questo, dopo quello che ho detto ieri, si son rimessi subito il segui“.