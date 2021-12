Nuova apertura a Milano per Blue of a Kind

Per questa avventura Blue of a Kind immagina di “invadere” lo spazio che fu di Christian Louboutin, rimanendo fedele alla propria filosofia Revolution of the existing

Inizia il nuovo capitolo del brand milanese di denim upcycle, impegnato nella riduzione dell’impatto sull’ambiente, fondato nel 2018 da Fabrizio Consoli. Per questa avventura Blue of a Kind immagina di “invadere” lo spazio che fu di Christian Louboutin, e rimanendo fedele alla propria filosofia Revolution of the existing, decide di allestire il suo negozio utilizzando solo materiali ed arredi già presenti nello store o recuperati da sfilate e allestimenti pregressi: supporti, stand, illuminazione, cassetti e scaffali. Il nuovo store si trova in Portanuova, in via Capelli 3, posizione strategica tra Corso Como e Piazza Gae Aulenti, con una superficie di circa 80mq e ospiterà la collezione genderless e seasonless, incentrata al riutilizzo di tutto e solo “ciò che già esiste”. Ogni capo è infatti realizzato con abbigliamento esistente e con materiali di stock e rimanenze.

Con questo nuovo capitolo Blue of a Kind unisce le forze con Coima specializzata nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari con un approccio integrato di impatto ESG, per imprimere un’ulteriore spinta alla direzione green già intrapresa dal progetto Porta Nuova, primo quartiere al mondo candidato LEED & WELL for Community.