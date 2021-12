Tommaso Novi torna con “Terzino fuorigioco”

Si intitola “Terzino fuorigioco” il nuovo album di Tommaso Novi: il disco è disponibile online su tutte le piattaforme streaming

“TERZINO FUORIGIOCO” è il nuovo progetto discografico full lenght di TOMMASO NOVI, un disco di undici tracce che, spaziando tra molteplici tematiche e ripercorrendo diversi periodi del trascorso dell’artista, si presenta come la sua release più intima a livello umano e completa a livello musicale.

Spiega Tommaso Novi a proposito dell’album: «“Terzino fuorigioco” è il mio lavoro più articolato e complesso, e rappresenta per me un punto di partenza per iniziare a comprendere chi sono davvero. La sua lunga genesi ha dato il peso e lo spessore a quello che, ad oggi, ritengo il mio lavoro più completo e maturo».

Di seguito la tracklist del disco:

“I mostri”; “Molto bello”; “Aria”; “La tua faccia così”; “Come ti pare”; “Spigola”; “Insetti”; “Io sapevo nuotare”; “Ciuffi rosa”; “Terzino Fuorigioco”; “Il mio impresario”.

Biografia

Tommaso Novi è un pianista, compositore, cantautore e musicoterapista pisano. Si forma in pianoforte e composizione. Detiene una cattedra di Fischio Musicale a Pisa e attualmente collabora con il Dipartimento di Didattica del Conservatorio di Musica “L. Cherubini” di Firenze con un suo progetto su questa disciplina. Ha inciso il suo fischio nelle colonne sonore di alcuni lungometraggi come “La Prima Cosa Bella” (di Paolo Virzì) e “Una Festa Esagerata” (di Vincenzo Salemme) lavorando a fianco del maestro Nicola Piovani. Dopo sei produzioni discografiche con il gruppo I Gatti Mézzi (2005 – 2016), incide un disco da solista nel 2017 “Se Mi Copri Rollo Al Volo” (Vrec – Warner Chappell) portandolo in giro per il paese in ottanta concerti. Ha collaborato con Paolo Fresu, Brunori sas, Zen Circus, Motta, Gipi, Paolo Migone, Ascanio Celestini, Banda Bardò.

