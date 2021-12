Silvia Tancredi online con la cover di “The Blood Song”

Silvia Tancredi celebra le Festività con la cover di “The Blood Song”: il brano è disponibile sulle piattaforme digitali

Il periodo natalizio non è solo occasione di festa, ma anche di riflessione. È per questo che Silvia Tancredi ha deciso di celebrarlo regalando al pubblico una sua speciale versione di “The Blood Song”, celebre pezzo gospel di Kirk Franklin datato 2002.

«Ciò che mi ha colpito quando ho ascoltato per la prima volta questa canzone è stata la domanda che lui pone all’inizio: “Se Dio mi ama davvero perché la vita continua a ferirmi?”. Non ho ancora trovato la mia risposta, ma cantarla mi aiuta a riconciliarmi con le paure e a rafforzare il coraggio per potersi rialzare ogni giorno più forti di prima» – spiega la cantante, che con questa cover riesce ancora una volta ad emozionare e a scaldare il cuore.

“The Blood Song” uscirà con l’etichetta Tilt Music Production il 24 dicembre, su tutte le piattaforme streaming.

Silvia Tancredi si prepara così a un 2022 particolarmente importante per lei, dato che a gennaio uscirà il suo nuovo album “Love”.