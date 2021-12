Scaccabarossi online con “È più forte di me”

“È più forte di me” è il nuovo singolo di Scaccabarossi prodotto in collaborazione con Andrea Ravasio e disponibile in streaming

Esce “È più forte di me”, il nuovo singolo di Scaccabarossi prodotto in collaborazione con Andrea Ravasio. Questa canzone è nata diversi anni fa e ha trovato la sua luce solo in questa fase della carriera artistica dell’autore. Il messaggio del testo è di natura positiva: non è mai troppo tardi per innamorarsi, non è mai una cosa sbagliata e quindi bisognerebbe sempre provarci.

Lo stile del brano è prettamente pop, ambito di casa per Scaccabarossi, che pone questo genere al centro del suo mondo, senza mai rinunciare a far sentire la sua voce e donare la propria e originale visione delle cose. Arrangiamento, mix e produzione sono stati affidati ad Andrea Ravasio, il brano è stato registrato presso il SAE di Milano.

Fabio Scaccabarossi nasce il 26 ottobre del 1984 a Treviglio, in provincia di Bergamo. L’imprinting musicale arriva in tenera età dai genitori appassionati di musica. A diciotto anni inizia a suonare dal vivo come bassista accompagnando varie band in provincia e dintorni. Dopo numerose esperienze inizia a trasformare in musica alcuni testi scritti in precedenza, così nasce l’idea del suo progetto solista. Decide quindi di formare una band con la quale esibirsi dal vivo interpretando sia le sue composizioni che le reinterpretazioni di brani di altri artisti.