Mario Pigozzo Favero debutta da solista

Disponibile online sulle piattaforme streaming il singolo d’esordio solista di Mario Pigozzo Favero (Ex Valentina Dorme)

AI DEFILATI è il primo singolo tratto dall’esordio solista di Mario Pigozzo Favero. Un brano piuttosto anomalo per il leader dei Valentina Dorme. Niente chitarre distorte e storte e arpeggi sghembi. Messa in stand-by la sua band, l’autore ci regala una sorta di spoken word accompagnato da un loop ritmico vellutato, una tromba in odore di Miles Davis, un pianoforte sentimentale, un basso insinuante/armonioso e una chitarra che ricorda fraseggi magrebini. Nel testo, una dedica e un abbraccio a molte figure ai margini, indebolite, fragili, non abituate al centro della scena. I famosi ultimi, ancora, spesso dimenticati. Non qui.

Esce per Dischi Soviet Studio venerdì 17 dicembre 2021, e anticipa la pubblicazione dell’album Mi Commuovo, Se Vuoi, sugli scaffali (digitali e dentro i negozi) a Gennaio 2022.

Ascolta AI DEFILATI qui: https://bfan.link/ai-defilati