I Why Not Loser tornano con “Fiaba”

I Why Not Loser tornano con la nuova canzone intitolata “Fiaba”: la band nel singolo sperimenta una cover “al contrario”

Fiaba, il nuovo singolo dei “Why Not Loser” è frutto di una sperimentazione musicale. Il prezzo originariamente scritto dalla band punk hardcore Skruigners, non è tra i loro brani più noti, ma è una canzone ritmicamente spinta, con un testo molto “romantico”, perfetto per il tipo di “Sfida” ricercato dalla band.

L’obiettivo era infatti quello di fare una sorta di cover al contrario, trasformando una canzone da “hardcore” a “ballad”. Ne è uscita così una personalissima versione di “Fiaba”.

Come nel brano, la sperimentazione c’è stata anche nel il videoclip, che vede i Why Not Loser in un’ambientazione e con un mood diversi da come siamo abituati a vederli.

I WHY NOT LOSER nascono nel gennaio 2008 tra Veneto e Friuli e sono attualmente composti da Mirko Gatta (voce & chitarra), Alessandro “Nemo” Bet (basso & cori), Giovanni “Sura” Surace (chitarra solista & cori) e Enrico “Il Vero” Veronesi (batteria).

Nel 2009 esce il loro album d’esordio “Born To Be A Loser” (Oxygenate Production/Jestrai Records). I quattro ragazzi iniziano a condividere il palco con gruppi storici della scena italiana ed internazionale e, dopo due anni segnati da numerosi live in Italia e un tour in Austria, Germania e Repubblica Ceca, nel 2011 registrano il secondo album “4 Mistakes” (Noloser Records/Venus Distribuzione) prodotto da Oliviero “Olly” Riva che, oltre a seguire e registrare la band in studio, partecipa all’arrangiamento dei brani.

Nel 2012 la band dà un “arrivederci” alla scena musicale per tornare nel 2017 con l’EP “Reunion“, accompagnato dalla firma con “Sorry Mom!“. Nel 2019 escono i singoli “Insane” e “Spaceman”, seguiti nel 2020, in pieno lockdown, dal pezzo “Andrà Tutto Bene“.

A marzo 2021 la band, fresca di una nuova formazione, pubblica il singolo “Scegliere”, anticipazione dell’EP di prossima uscita e a novembre dello stesso anno esce l’ultimissimo “Fiaba”.