Federico Sagona presenta il singolo “Battiti”

Federico Sagona online con “Battiti”, il primo estratto dal suo debutto solista: il singolo è disponibile sulle piattaforme digitali

Fuori per Under Roof “Battiti”, il primo estratto dal debutto solista di Federico Sagona, un disco di piano solo previsto per i primi mesi del 2022 che completa la sua produzione artistica ad oggi già ricca di esperienze come musicista, arrangiatore e autore.

Federico, dopo studi di musica classica intrapresi a Prato, dove è nato e cresciuto, ha deciso di assecondare la sua passione per la musica leggera e quella rock. Da quel momento il suo percorso è stato segnato da una serie di progetti originali e non che lo hanno portato a collaborare dal vivo ed in studio, in Italia e all’estero, con grandi artisti del panorama musicale italiano come Piero Pelù, Litfiba, Gianni Morandi e Noemi.

Nonostante questo percorso artistico, per Federico è rimasto sempre molto importante il suo rapporto con il pianoforte e con la purezza del suo suono, e così gli ascolti onnivori stratificati negli anni tra colonne sonore e i grandi pianisti come Keith Jarrett e Michel Petrucciani hanno contribuito alla creazione di un repertorio proprio spingendolo alla ricerca di soluzioni armoniche diverse, che tenessero conto delle sue radici classiche, ma anche del suo background pop e rock.

“Battiti” è il perfetto esempio di questo incontro, un brano composto originariamente per essere suonato con una band e che oggi, nella sua versione per piano solo, accende la scintilla delle sue radici rock.

