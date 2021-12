Damiano dei Maneskin aiuta i gatti dell’Oasi felina di Pianoro

All’Oasi felina di Pianoro, Damiano dei Maneskin in aiuto dei gatti della struttura devastata dalle fiamme lo scorso ottobre

Anche Damiano David scende in campo per aiutare i gatti dell’Oasi felina di Pianoro, dopo che un incendio scoppiato lo scorso ottobre ha distrutto la struttura del bolognese e ucciso 8 ospiti felini. Da allora, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è partita una gara di solidarietà per supportare i volontari a ricostruire la struttura. Alla richiesta di aiuto ha risposto anche il frontman dei Maneskin.

“Appena abbiamo visto quello che era successo io e la mia compagna abbiamo subito deciso di aiutarvi. Siamo noi stessi proprietari di due gatti e non possiamo immaginare la sofferenza che avete passato. Era il minimo che potessimo fare e ci farebbe molto piacere venire a trovarvi al rifugio!”.

La struttura ha voluto condividere sulla sua pagina Facebook il messaggio di Damiano, ringraziando pubblicamente il cantante dei Maneskin per il suo aiuto.

L’incendio all’Oasi felina di Pianoro

Il 14 ottobre scorso un incendio ha devastato l’Oasi felina di Pianoro, in provincia di Bologna. Le fiamme hanno distrutto alcune strutture nuove e l’infermeria, dove sono morti carbonizzati 8 gatti, mentre altri sono fuggiti via e sono ancora dispersi.

Per chi volesse aiutare il centro, è possibile contribuire con una donazione a QUESTO LINK.