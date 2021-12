Dal vischio all’agrifoglio: le piante di Natale possono essere pericolose

Vischio, agrifoglio e stelle di Natale possono essere pericolose per i bambini ma anche per gli animali domestici: attenzione al rischio intossicazione

Gli alberi di Natale sono già decorati e le ghirlande sono appese alle porte. Ma non tutto è oro quel che luccica: alcune delle piante natalizie più famose non sono così innocue…

Vischio

Pur essendo considerata la pianta dell’amore, il vischio può causare effetti avversi poco piacevoli. Le bacche bianche contengono le viscotossine, non particolarmente pericolose ma che, se ingerite, possono causare lievi gastroenteriti. Con dosi ingenti, si possono verificare alterazioni neurologiche e cardiache.

Agrifoglio

Con le sue bacche rosso fuoco, l’agrifoglio è una delle decorazioni più caratteristiche. In passato si riteneva che le sue foglie pungenti potessero tenere lontani gli spiriti maligni. I suoi frutti e bulbi contengono le saponine, principi attivi che, in caso di ingestione, possono causare vomito e diarrea.

Stella di Natale

Nota anche con il nome di Euphorbia pulcherrima, in pochi sanno che la stella di Natale può provocare irritazioni cutanee e vescicole. In caso di assunzione accidentale è possibile il verificarsi di gonfiore della lingua con difficoltà di deglutizione mentre il contatto con gli occhi può causare dolore e lacrimazione.

Attenzione ai bambini

Fortunatamente, si tratta di piante utilizzate principalmente a scopo ornamentale e la probabilità di esporsi a certi rischi è davvero bassa. Occorre però prestare particolare attenzione non solo in caso si decida di utilizzarle per decorare la tavola, ma anche come addobbi casalinghi perché i bambini potrebbero ingerirne accidentalmente delle parti.

Un pericolo anche per cani e gatti

Un occhio di riguardo deve essere riservato anche ai nostri animali domestici: cani e gatti non sono erbivori ma potrebbero comunque esserne attirati. È quindi fondamentale tenerle fuori dalla loro portata, ricordando che, soprattutto i nostri mici, possono arrivare in luoghi che crediamo irraggiungibili!

Il Centro Antiveleni (CAV) fornisce consulenza tossicologica specialistica al pubblico e agli operatori sanitari per la diagnosi, la cura e la prevenzione delle intossicazioni acute.

Il Centro è attivo 24 ore su 24 con la linea telefonica dedicata all’emergenza: 02 6610 1029.