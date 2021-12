Acquistare azioni con dividendi: le migliori opzioni in Italia

Quando compriamo delle azioni, è bene sapere che alcune società rilasciano i dividendi, una piccola parte dell’utile, destinata ai propri azionisti.

Come acquistare azioni con dividendi

Esistono diversi modi per acquistare un titolo azionario da una società che offre dividendi. In passato, era possibile acquistare azioni solamente rivolgendosi a una banca, ciò è ancora possibile, ma, a differenza del passato, oggi si ha la possibilità di acquistare azioni online. Per farlo, sarà necessario affidarsi a un broker, iscrivendosi alla sua piattaforma. A quel punto, si diventerà a tutti gli effetti un azionista dell’azienda e, quando quest’ultima rilascerà i propri dividendi, questi spetteranno anche a chi ne possiede delle azioni.

Quando vengono erogati i dividendi

Quando una società decide di erogare i dividendi, ciò viene reso pubblico attraverso un comunicato stampa, solitamente con cadenza semestrale, tuttavia, non mancano in cui casi di società che decidono di rilasciare dividendi anche tre o quattro volte l’anno.

Nel caso in cui la società abbia avuto degli utili straordinari, con conseguente eccesso di liquidità, quest’ultima potrebbe decidere di erogare degli ulteriori dividendi, che in questo caso prendono il nome di dividendi straordinari.

Come vengono pagati i dividendi

I dividendi possono essere pagati in due modi: in denaro o in azioni.

Quando un dividendo viene pagato in denaro, di fatto l’azionista riceverà un pagamento che può anche essere in contanti, in questo modo, le azioni possedute resteranno uguali e il dividendo verrà “slegato” da queste ultime.

Tuttavia, la società può anche decidere di pagare i dividendi sotto forma di azioni. In questo caso, non ci verrà erogato denaro, ma saremo compensati attraverso una parte di azioni dell’azienda, corrispondente al valore generato dai dividendi.

Quali sono le migliori società italiane per dividendi?

Ecco la lista delle migliori società italiane per dividendi, la scelta è stata fatta sulla base del valore del dividendo in rapporto al prezzo dell’azione e sulla solidità della società:

Telecom Italia – nota azienda di telecomunicazioni che offre agli azionisti un dividendo del 6,26%

– nota azienda di telecomunicazioni che offre agli azionisti un dividendo del 6,26% Poste Italiane : società solida e rinomata, si occupa di diversi servizi, tra i più importanti abbiamo i servizi postali, bancari, finanziari e di telecomunicazione. Eroga un dividendo del 4,20%

: società solida e rinomata, si occupa di diversi servizi, tra i più importanti abbiamo i servizi postali, bancari, finanziari e di telecomunicazione. Eroga un dividendo del 4,20% Intesa Sanpaolo – istituto bancario che rilascia il dividendo più alto fra le banche appartenenti al gruppo Ftse Mib, con un rendimento dell’8,67%

– istituto bancario che rilascia il dividendo più alto fra le banche appartenenti al gruppo Ftse Mib, con un rendimento dell’8,67% Terna – azienda italiana impegnata nel settore dell’energia elettrica, offre dei dividendi molto alti, pari al 4,30%

– azienda italiana impegnata nel settore dell’energia elettrica, offre dei dividendi molto alti, pari al 4,30% Agam – società che si occupa della distribuzione e vendita di diversi servizi, fra cui idrici, di luce e gas. Offre un dividendo del 3,33%

Perché comprare azioni con dividendi

Comprare azioni con dividendi viene considerato da molti azionisti uno dei modi migliori per poter generare un rendimento passivo. Acquistando le migliori azioni con dividendi in circolazione, si ha, nella stragrande maggioranza dei casi, a che fare con delle società solide e che offrono dei rischi relativamente minimi. Non è un caso se, nella lista delle migliori azioni con dividendi, siano presenti società rinomate, quali poste italiane e telecom.

Comprare azioni con dividendi è senza dubbio uno degli aspetti più interessanti legato al mondo degli investimenti. Diversi investitori scelgono di acquistare dei titoli solidi e che non siano particolarmente volatili, in tal modo, riescono ad assicurarsi una rendita passiva che, a differenza di altri investimenti, risulta piuttosto sicura, anche sul lungo periodo.