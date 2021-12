StartApp aiuta le imprese con i bandi

L’app StartApp – Campania consente di digitalizzare e velocizzare la predisposizione di preventivi e consuntivi nell’ambito della partecipazione ad avvisi per aiuti alle imprese

La Campania possiede un ecosistema dinamico e portatore di know-how composto da Centri di ricerca, Università, Distretti ad alta tecnologia, Incubatori e Acceleratori, Startup e Spin off in grado di innescare processi virtuosi di trasferimento di conoscenze verso il mondo delle imprese, generando un ambiente favorevole alla nascita di nuove realtà imprenditoriali:

• 7 UNIVERSITÀ (12 mila ricercatori e docenti, 180 mila studenti)

• 40 CENTRI DI RICERCA AVANZATA, attivi nel trasferimento tecnologico e nei servizi di innovazione

• 7 DISTRETTI TECNOLOGICI e 21 LABORATORI PUBBLICO PRIVATI attivi nei settori strategici regionali (aerospazio, biotecnologie, salute e agroalimentare, energia e ambiente, edilizia sostenibile, beni culturali e turismo, nuovi materiali, nanotecnologie, trasporti e logistica)

• 30 STRUTTURE CHE SUPPORTANO LA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ (incubatori, parchi scientifici e tecnologici, fablab, acceleratori e centri di servizi per l’impresa)

• 2 INCUBATORI CERTIFICATI (Campania Newsteel, dalla partnership tra Università degli Studi Federico II e Città della Scienza, e 012 Factory)

• 880 STARTUP INNOVATIVE (dicembre 2019).

Sono stati erogati investimenti nel periodo di programmazione 2014-2020 di circa 1 miliardo di euro a favore di Ricerca &Innovazione, Agenda Digitale e Competitività.

L’esigenza delle giovani imprese

Le giovani imprese avvertivano la difficoltà di partecipare ai bandi non conoscendo a fondo l’espletamento degli adempimenti amministrativi necessari. Per rispondere a questa esigenza, l’Ufficio Start up e Innovazione di Regione Campania ha predisposto lo sviluppo di un’app innovativa per far fronte alle suddette difficoltà e coadiuvare le start up nella realizzazione dei propri progetti mediante la partecipazione ad avvisi pubblici. L’applicazione facilita la possibilità di accedere ai finanziamenti agevolati alle imprese.

StartApp

L’app StartApp – Campania, realizzata in collaborazione gratuita con Apple Accademy – Università di Napoli Federico II, consente di semplificare, digitalizzare e velocizzare la predisposizione di preventivi e consuntivi nell’ambito della partecipazione ad avvisi per aiuti alle imprese.

StartApp offre inoltre un supporto alle imprese promotrici di progetti innovativi, consentendo di accedere in maniera semplificata all’ iter previsto per i finanziamenti, nella forma degli aiuti di stato, e di gestire correttamente tutta la fase di rendicontazione delle spese richieste dai bandi.

L’applicazione permette di consultare l’elenco dei bandi disponibili; verificare automaticamente se si soddisfino i requisiti di accesso e predisporre la domanda di partecipazione grazie ai campi preimpostati e validati. L’utente può ottenere le checklist dei documenti necessari per ogni richiesta e rimanere aggiornato con il sistema di notifiche integrato sulle ultime novità e i bandi più recenti. Per garantire la privacy, StartApp non tiene traccia e non salva in alcun modo i dati degli utenti in remoto.

Benefici

Il vantaggio di utilizzare questa app è quello di garantire il corretto svolgimento dell’iter amministrativo e contabile previsto per l’erogazione di un finanziamento. L’app, pur essendo di recente realizzazione, è tuttora utilizzata sull’Avviso Start up 2020, bandito dalla Regione Campania con una dotazione finanziaria di € 12.500.000,00 e che finanzia circa 70 start up, con l’intento di affiancare i beneficiari in maniera efficace. L’Avviso ha l’obiettivo di sostenere la creazione e il consolidamento di start up innovative ad alta intensità di applicazione, aumentando la competitività. Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare i progetti di qualità che hanno ottenuto il “Seal of Excellence” sullo SME Instrument. In considerazione della natura dell’app, quest’ultima sarà ulteriormente utilizzata per gli Avvisi previsti nella nuova programmazione POR FESR CAMPANIA 2021/2027 e sarà fruibile non solo dalle start up ma da tutte le imprese proponenti progetti di innovazione e trasferimento tecnologico.

