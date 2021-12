Rally: per PRS Group tris di gare sterrate nel 2022

Rally: nel 2022 PRS Group si conferma al top per le gare su strada bianca, proponendo la novità della prima edizione del Rally Città di Foligno

Sarà un 2022 impegnativo, quello di PRS Group, la struttura organizzativa che fa capo ad Oriano Agostini, storicamente organizzatore di rallies su fondo sterrato.

Saranno tre, gli eventi che PRS Group organizzerà nell’arco della prossima stagione sportiva, due dallo status consolidato ed una che sarà una delle grandi novità dell’anno, una gara tutta nuova in una location che “i terraioli” non hanno mai battuto, a Foligno, in provincia di Perugia.

Il lavoro inizierà proprio con la gara-novità, il 1° Rally Città di Foligno, nell’omonima città umbra ed il suo affascinante territorio, un progetto portato avanti congiuntamente con la grande passione e con la voglia di fare di Alberto Pirelli.

La gara, infatti, farà il suo ingresso nel contesto nazionale dalla porta principale, in quanto è stata eletta come evento finale del Challenge Raceday Rally Terra 2021-2022.

L’evento è in programma per il 9 e 10 aprile a Foligno, iniziativa portata avanti con una forte unione di intenti insieme alle Amministrazioni locali, in particolar modo il Comune di Foligno nella persona del Sindaco, il dottor Stefano Zuccarini e dell’Assessore allo Sport, l’avvocato Decio Barili. L’evento è stato immediatamente visto come ideale incentivo per l’immagine del territorio e per esso utile volàno per il comparto turistico-ricettivo.

In questi giorni, lo staff di PRS Group è al lavoro sul territorio per disegnare il percorso di gara che, assicurano, sarà di elevato livello. Partenza/Arrivo, parco assistenza e quartier generale saranno tutti in Foligno, a conferma che la città diventerà il cuore pulsante della manifestazione.

Neppure il tempo di tirare il fiato per il lavoro intorno alla grande novità di Foligno che il lavoro di Agostini ed il suo entourage si concentrerà anima e corpo sull’evento tricolore del 29° Rally Adriatico, previsto per il 14/15 maggio, valido per il Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), al quale verrà affiancato il 4° Rally Storico del Medio Adriatico prova valida per il “tricolore” terra per auto storiche, oltre alla validità – anche essa per il Campionato Italiano – del “Baja” 29° Rally Adriatico, per il Campionato di Cross Country Rally.

Dalla primavera all’autunno, poi, con il classico appuntamento del Rally delle Marche che, il 26/27 novembre arriverà alla sua 15^ edizione, come consuetudine previsto con la validità per il Campionato Raceday 2022/2023.

FOTO DI MARTINO ARENIELLO