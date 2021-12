“Deglutire” de Il Generatore Di Tensione ha anche un video

Disponibile su YouTube il videoclip per Deglutire, il nuovo singolo de Il Generatore di Tensione fuori sugli store digitali per Pressing Line

Dopo l’anteprima su Sky TG 24 è disponibile ovunque il video per Deglutire, il nuovo singolo de Il Generatore di Tensione fuori per Pressing Line. Un nuovo capitolo per il duo di Bologna, ora diviso tra Milano e Parigi dedicato a tutti i delusi, questi delusi cercheranno ora relazioni per riempire il proprio vuoto, mettere un cerotto sulle ferite che la società ha inferto loro. Deglutire è una dichiarazione contro questo sentimento di ripiego, in difesa di un amore profondo e vero.

Ci hanno detto di competere per ottenere una parte nel teatro sociale perché impegnandoci saremmo potuti diventare quello che volevamo ma non ci hanno detto che in tanti si trovano insoddisfatti, con le proprie illusioni infrante, a fare i conti con la propria mediocrità.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3o1TpGe

BIO:

Il Generatore di Tensione sono due ragazzi nati a Bologna che hanno appena superato i vent’anni e da qualche mese vivono a Milano. Nelle loro canzoni fondono le melodie del cantautorato, la schiettezza dell’indie e un rap che guarda alla poesia orale. Da artisti di strada a Bologna – dove “non si perde neanche un bambino” – hanno trovato il loro primo pubblico. Nel 2018, in un concerto al Bravo Caffè, hanno incontrato Pressing Line, storica etichetta di Lucio Dalla, con cui hanno collaborato per due anni. Il Generatore di Tensione canta dei propri vent’anni di precarietà e silenzi, semestri all’estero e carezze. Canta di cosa significa crescere, diventare adulti, innamorarsi, scegliere di essere artisti.