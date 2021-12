Dance Legacy: fuori “A Christmas With Love”

Fuori in digitale “A Christmas With Love” di Dance Legacy”: nasce dal desiderio dei maggiori artisti della italo dance ’90- 2000, di riunirsi in un progetto comune

“Dance Legacy” Nasce dal desiderio dei maggiori artisti della italo dance ’90- 2000, di riunirsi in un progetto comune per realizzare due obiettivi. Il primo: dopo due anni di pausa forzata in cui questo settore è stato messo a dura prova, era di vitale importanza far sentire di nuovo le loro voci per dare un segnale di coraggio e speranza attraverso la musica, l’amicizia e la collaborazione.

Il secondo: dare un sostegno concreto, devolvendo i proventi del brano alla Città Della Speranza, che si occupa della ricerca in campo oncoematologico pediatrico. Sono queste le caratteristiche al centro di Dance Legacy e con questo spirito è nato il loro primo brano inedito: “A Christmas with love”.

La canzone è stata composta a più mani da Dhany, Neja, Nathalie Aarts, Kim Lukas, Melody Castellari, Paps, Annerley Gordon (Ann Lee), Sandy Chambers (Netwerk, Corona, Double You, Sandy), Erika, Joy Salinas, Maya Days (The Temperer), Lady Helen, Rebekka Vox (S.m.S.), Luca Zeta, e prodotta da Dj Maxwell e Simone Ermacora, con la collaborazione di Dj Jump, i Brothers e Roby Giordana.

Ad accompagnare il brano un video realizzato presso Elfo Studio Recording di Piacenza, nel quale sono evidenti la coralità e lo spirito del progetto.

L’amicizia e la stima che legano questi artisti sono dimostrate dall’essersi messi tutti sullo stesso piano ed aver messo il proprio talento e capacità a disposizione del gruppo. L’obiettivo era realizzare una bella canzone per questo Natale 2021 che potesse ridonare sorrisi, allegria, leggerezza e soprattutto speranza in un futuro meno incerto.

Neja: “Il lavoro di squadra è stato un’esperienza che mi ha entusiasmata perché solitamente sono abituata a fare tutto da sola. Nel Team, il confronto, l’ascolto e la collaborazione significa dare il massimo moltiplicato per le persone che fanno il massimo e il risultato non può che essere esplosivo! Inoltre ciò che mi ha colpita profondamente è stata la comune idea e volontà di devolvere i proventi alla Città della Speranza”

Dhany: “La“Dance Legacy”è un gruppo straordinario di professionisti del mio settore e sono fiera di esserne parte. Ho adorato questa canzone fin dal primo ascolto ed è entusiasmante sentire come ogni artista abbia portato il proprio contributo personale ed originale all’interno del brano, rendendolo unico.”

Annerley Gordon: “Bella gente, amanti della feel good dance music e posso dire orgogliosamente di far parte anch’io di questa meravigliosa squadra. Ed è proprio per questo che “A Christmas With Love” ha un’importanza enorme per me.”

Nathalie Aarts: “Sono stata molto contenta quando Maxwell ha proposto di fare una canzone inedita tutti insieme per questo Natale, ho adorato creare un brano nuovo insieme ai miei colleghi di una vita, mi ha fatto fare salti di gioia.”

Paps: “Per me far parte di Dance Legacy è stato ritrovare persone con cui ho condiviso palchi, viaggi, produzioni, serate, cene; momenti bellissimi come questo dove puoi sentire l’amore per quello che stai facendo e condividerlo serenamente, grazie Dance Legacy.”