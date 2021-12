Esce l’Agenda 2022 promossa da Opera Laboratori

L’Agenda 2022 realizzata dalla Casa Editrice Sillabe e promossa da Opera Laboratori e Costa Edutainment racconta in dodici mesi la bellezza dell’Italia

Dopo questo lungo periodo di emergenza sanitaria nel quale siamo stati per molti mesi distanti fisicamente, anche se virtualmente vicini, il ritorno alla tanto desiderata normalità, alla vicinanza e alla quotidianità ha reso ancora più preziosa ogni nostra “avventura”: una visita a un museo, a un parco o all’acquario, un tour turistico e artistico tra i più affascinanti e storici borghi del territorio italiano, una presentazione di un libro, un evento culturale, un laboratorio didattico per i più piccoli, ecc.

Così è nata l’idea di “avvicinarci” ancora di più con uno degli oggetti che da secoli accompagna l’uomo, il libro. Ma non un libro nel suo senso etimologico, un libro da scrivere e da tenere sempre con sé: un’agenda, la “tua” agenda, semplice ed essenziale, arricchita da singolari inserti fotografici dedicati a quei luoghi di cui Opera Laboratori e Costa Edutainment si fanno promotori di conoscenza, valorizzazione e tutela. E non solo, si impegnano anche in progetti editoriali e di merchandise raffinato, sostenibile e attuale, affidato alla pluridecennale e consolidata esperienza dell’Editore Sillabe.

Le illustrazioni che accompagnano il succedersi dei giorni del prossimo 2022 mostrano la bellezza del nostro patrimonio di cultura, arte, scienza e natura. L’Italia è un’infinita costellazione di musei, illustri edifici architettonici e suggestivi paesaggi. Dai grandi musei – come le Gallerie degli Uffizi, i Musei del Bargello, la Galleria dell’Accademia di Firenze, il Complesso del Duomo di Siena, la Pinacoteca di Brera e tanti altri – con le proprie opere d’arte, ai piccoli ma spettacolari, centri storici, come Montalcino, Pienza, Cortona, Volterra, con le antiche abbazie, chiese, edifici storici e ville che hanno reso l’Italia tra le mete più ambite al mondo. Chi non ha mai desiderato di visitare i tesori di Pompei? O di passeggiare tra le antichità romane della Villa Giulia o nell’immenso parco reale della Reggia di Caserta? L’Italia, penisola solare, bagnata dal mare, ci invita da sempre al rispetto per la natura, all’impegno per il benessere animale, come dimostrano gli Acquari di Genova, Livorno e Cattolica, e all’uso qualitativo del tempo libero grazie ai suoi Parchi di divertimento, come quelli di Riccione e Rimini, la cui mission è coniugare cultura, scienza, educazione ecologica, spettacolo ed emozione in esperienze uniche e significative.

Se come diceva Christian Andersen “viaggiare è vivere”, la parola chiave di questi viaggi è “esperienza”. Emozionarsi di fronte a un’opera d’arte, meditare nel silenzio di una chiesa romanica, passeggiare lungo la Via Francigena, scoprire le meraviglie del mondo marino, gustare le eccellenze enogastronomiche, non possono più essere episodi a se stanti. Chi, come Opera Laboratori, Costa Edutainment e Sillabe, opera responsabilmente in questi ambiti, ha il privilegio di dedicarsi alla cultura dell’ospitalità per permettere a tutti di vivere sensazioni che lasciano traccia e quindi una nuova ricchezza nella memoria di coloro che ne hanno fatta esperienza.

Agenda 2022: sostenibile, maneggevole, illustrata e ricca di informazioni – con QRcode collegati direttamente ai siti di informazione e prenotazione dei musei e dei parchi e acquari – per pianificare il proprio viaggio in alcuni dei luoghi più suggestivi dell’Italia. Disponibile in libreria, sullo store www.sillabe.it e nei bookshop e nei giftshop di Opera Laboratori e degli Acquari e dei Parchi di Costa Edutainment. Buon 2022.

