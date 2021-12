Diabete e gravidanza: indicatore di gestione del glucosio efficace

Diabete di tipo 1: indicatore di gestione del glucosio più efficace per il profilo glicemico all’inizio della gravidanza

Durante il primo trimestre di gravidanza, nelle donne con diabete di tipo 1 l’indicatore di gestione del glucosio, una metrica utilizzata con i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio, può essere un indicatore migliore del controllo glicemico rispetto ai livelli di emoglobina glicata. Sono i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Diabetes Technology & Therapeutics.

Nei dati relativi a 27 donne in gravidanza con diabete di tipo 1, l’indicatore di gestione del glucosio era fortemente correlato con il tempo nell’intervallo glicemico corretto durante tutti e tre i trimestri, mentre l’emoglobina glicata (HbA1c) lo era solo nel secondo e nel terzo trimestre.

«Per quanto ne sappiamo questo è il primo studio che ha valutato le correlazioni tra l’indicatore di gestione del glucosio e i livelli di HbA1c con il tempo nell’intervallo basato sul monitoraggio continuo del glucosio per trimestre in donne in gravidanza con diabete di tipo 1» hanno scritto l’autore senior Sarit Polsky, professore associato presso il Barbara Davis Center for Diabetes e l’Anschutz Medical Campus dell’Università del Colorado e colleghi. «Abbiamo rilevato forti correlazioni tra il tempo nell’intervallo e l’indicatore di gestione del glucosio e tra i livelli di HbA1c e l’indicatore di gestione del glucosio, risultati che suggeriscono che l’indicatore di gestione del glucosio può essere utilizzato nelle gravidanze associate al diabete».

Indicatore di gestione del glucosio più efficace nel primo trimestre

L’HbA1c è stata a lungo il gold standard per la misurazione delle complicanze legate al diabete, ma non è tuttavia un sistema di misurazione perfetto, perché può fluttuare in risposta all’eritropoiesi, alla modifica dell’emoglobina, alla glicazione e alla distruzione degli eritrociti.

Per questo motivo gli autori hanno voluto valutare le relazioni tra il tempo nell’intervallo (63-140 mg/dl), il livello di emoglobina glicata e l’indicatore di gestione del glucosio nelle donne in gravidanza con diabete di tipo 1.

L’indicatore di gestione del glucosio è una HbA1c stimata dal dispositivo CGM, sulla base di una formula derivata dalla linea di regressione dei punti medi di concentrazione del glucosio e dei valori di HbA1c. Per calcolarlo possono essere utilizzati i dati da 14 a 30 giorni. La maggiore correlazione tra HbA1c, indicatore di gestione del glucosio e glicemia media è per valori di glucosio compresi tra 144 e 160 mg/dl.

I ricercatori hanno condotto un’analisi secondaria dei dati di uno studio pilota che confrontava il controllo glicemico di donne in gravidanza con diabete di tipo 1 utilizzando un dispositivo CGM da solo, un dispositivo CGM con monitoraggio remoto o nessun dispositivo. L’analisi ha utilizzato i dati di 27 donne che utilizzavano un CGM (età media 27,9 anni, 77% di razza bianca). L’indicatore di gestione del glucosio è stato calcolato utilizzando una formula di regressione. L’HbA1c è stata misurata in ogni mese di gravidanza e ne è stata calcolata la media ogni trimestre.

Un tempo più prolungato nell’intervallo glicemico corretto era significativamente correlato con un livello più basso di HbA1c durante la gravidanza, dove ogni aumento del 10% nell’intervallo era associato a una riduzione dello 0,3% della HbA1c. Correlazioni più forti tra il tempo nell’intervallo e l’HbA1c sono state osservate durante il secondo e il terzo trimestre (r=-0,8; p<0,001) rispetto al primo trimestre (r=-0,4; p=0,02).

Il tempo nell’intervallo era fortemente correlato durante tutti e tre i trimestri (r=-0,9, p<0,001). C’erano forti relazioni tra l’indicatore di gestione del glucosio e la HbA1c durante il primo trimestre (r=0,6, p=0,02) e il secondo e il terzo trimestre (r=0,8, p<0,001).

«Il tempo nell’intervallo e l’indicatore di gestione del glucosio riflettono un migliore controllo glicemico rispetto ai livelli di HbA1c durante il primo trimestre, il che può essere dovuto a vari motivi» hanno scritto i ricercatori. «Il cambiamento nel glucosio è generalmente rapido durante il primo trimestre a causa del trattamento intensivo con insulina, cambiamenti fisiologici come l’alterazione del turnover dei globuli rossi e la carenza di ferro. Anche gli integratori possono svolgere un ruolo nelle dissociazioni tra il tempo nell’intervallo e i livelli di HbA1c».

Ora che l’indicatore di gestione del glucosio è scaricabile per i dispositivi CGM, gli autori ritengono che gli operatori sanitari potrebbero essere in grado di tradurre il glucosio medio in indicatore di gestione del glucosio e utilizzarlo come stima della HbA1c.

«Sono necessari studi futuri con dati completi sull’organogenesi e campioni di dimensioni maggiori per determinarne in modo certo l’applicabilità clinica come possibili predittori di esiti avversi sulla salute gestazionale» hanno concluso i ricercatori.

