Previsioni meteo 21 dicembre 2021: pioviggini su Toscana e Calabria

Le previsioni meteo di oggi, martedì 21 dicembre 2021: prosegue la fase di tempo stabile sull’Italia, possibilità di deboli piogge isolate solo su Toscana e Calabria

Condizioni meteo senza grandi variazioni sull’Italia in questo inizio di settimana con l’anticiclone delle Azzorre che ormai da giorni è il protagonista incontrastato dello scenario. Anche nella giornata di oggi avremo dunque tempo stabile su tutta la nostra Penisola. Maggiore copertura nuvolosa è attesa su Toscana e Calabria, dove saranno possibili isolate e deboli piogge.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS almeno fino a giovedì il clima risulterà asciutto con l’alta pressione che continuerà a proteggere l’Italia dalle perturbazioni. Un drastico cambiamento del tempo è atteso dalla Vigilia di Natale, quando le perturbazioni atlantiche raggiungeranno la nostra Penisola. Avremo dunque maltempo diffuso al Centro-Nord e neve copiosa sugli Appennini. Per Capodanno, inoltre, tornerà anche il gelo.

Intanto per oggi, martedì 21 dicembre 2021, al Nord Italia stabilità al mattino con nubi basse sui settori pianeggianti; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni sui rilievi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli coperti sulle pianure di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, ma senza fenomeni associati; al pomeriggio possibili pioviggini sulle coste della Toscana, nessuna variazione di rilievo altrove. In serata si rinnovano locali piogge sulla Toscana e nuvolosità compatta su Umbria e Marche; poco nuvoloso su Lazio e Abruzzo.

In Toscana tempo prevalentemente stabile nella giornata con nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio, locali precipitazioni sulla costa; molte nubi anche in serata con possibili isolate precipitazioni sulla zona costiera e sul Grossetano.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su Campania, Molise, Basilicata e Sardegna; nubi compatte sulla Calabria con pioviggini associate, sereno su Puglia e Sicilia. Al pomeriggio non si prevedono particolari variazioni con nevischio sulla Sila. In serata tempo in prevalenza asciutto con nuvolosità medio-alta su tutti i settori. Locali piogge tra Calabria e Sicilia.

In Calabria deboli piogge sparse possibili al mattino e al pomeriggio su gran parte della regione ad esclusione dei settori settentrionali che si manterranno asciutti. Fenomeni in esaurimento in serata.

Temperature minime in lieve rialzo e massime stabili o in calo da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.