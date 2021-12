Previsioni meteo 19 dicembre 2021: bel tempo da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 19 dicembre 2021: miglioramento del tempo anche al meridione, fase di tempo stabile sull’Italia

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia in quest’ultimo weekend prima della settimana di Natale. Un robusto campo di alta pressione, infatti, continua a dominare lo scenario meteorologico, garantendo giornate soleggiate. Sarà così anche nella giornata di oggi, con cieli sereni anche al Sud dopo il passaggio instabile di ieri. Attenzione solo a nebbie mattutine nelle zone di pianura settentrionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la prossima settimana potrebbe vedere un cedimento dell’alta pressione. Almeno fino a mercoledì il clima risulterà asciutto e soleggiato ma attenzione perché tra la Vigilia e il giorno di Natale una prima perturbazione atlantica potrebbe raggiungere la nostra Penisola portando neve copiosa sulle Alpi e, a quote medio-basse, anche sulle regioni centro-settentrionali.

Intanto per oggi, domenica 19 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino nebbie e foschie sulla Pianura Padana, sereno sulle restanti zone. Al pomeriggio ancora visibilità ridotta lungo il Po, altrove non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque; nebbie persistenti sui medesimi settori. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino cieli del tutto soleggiati sulle regioni centrali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi basse in transito dal Tirreno verso la Toscana nelle ore notturne. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli soleggiati su regioni peninsulari e isole maggiori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo asciutto, con qualche addensamento tra Puglia e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto; isolate piogge a sud della Calabria, ma senza fenomeni di rilievo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo su tutta la Penisola.

