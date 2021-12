Il Pagante con Lorella Cuccarini nel nuovo singolo

Il Pagante con Lorella Cuccarini in un singolo natalizio: il trio è online su tutte le piattaforme streaming con “Un pacco per te”

Il Pagante sceglie Lorella Cuccarini per il suo singolo natalizio. E’ su tutte le piattaforme e anche in rotazione radiofonica l’inedito duetto dal titolo ‘Un pacco per te’.

Il brano, farà parte di ‘Devastante’, il nuovo album del trio in uscita il prossimo 21 gennaio a distanza di 3 anni dal precedente ‘Paninaro 2.0’. Oltre a nuovi brani inediti, il disco raccoglierà anche gli ultimi successi firmati dal trio milanese ‘Open bar’ e ‘Portofino’.