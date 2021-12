Fuori la ristampa in vinile del primo EP dei Truceboys

Con Aldebaran Records arriva la ristampa in vinile del primo EP dei Truceboys, formazione cult capitolina fondata da Gel, Metal Carter e Cole

“Truceboys” è il titolo del primissimo EP dell’omonima formazione cult capitolina fondata da Gel, Metal Carter e Cole, prima ancora dell’ingresso di Noyz Narcos che comparirà nel primo album dei Truceboys “Sangue” del 2003.

Pubblicato su cd per la prima volta nel 2001 e non presente negli store digitali torna in vinile pubblicato da Aldebaran Records. Sei tracce e una ghost track, che pioneristicamente gettarono le basi di quello che diventerà il celebre filone Hip-Hop dark e aggressivo del TruceKlan, che inizia a prendere forma proprio con la pubblicazione di “Sangue”.

produzioni di Fuji, Gufo AKA Supremo 73 e Wiskbeatz, il disco vede la presenza di numerosi ospiti come DJ Fester, Fetz Darko, Beat Meyo, Losco Affare (Gufo AKA Supremo 73 e Benetti DC), Cina AKA Amir Issaa, Sparo AKA Il Turco e Noyz Narcos.

Per questa edizione con artwork restaurato e audio rimasterizzato da Deva, sono previste 500 copie LP 180 gr. Le prime 250 in vinile black con effetto marble rosso e le restanti in vinile clear red con effetto marble black esclusivamente in bundle con l'EP in versione CD ed una copia di "Sangue" in vinile nero. https://www.youtube.com/watch?v=ANgK67j1XM0