TheVinz online con il singolo “Sei la mia pioggia”

Fuori “Sei La Mia Pioggia”, secondo singolo di TheVinz con Sorry Mom/BeNEXT Music.

Il brano esprime il connubio tra la pioggia e la persona amata, in uno stato d’animo dove la felicità sorge in mezzo alla pace. Nell’immaginario della canzone, mentre piove la città si bagna e cambia odore. Questo porta ad un miscuglio di sensazioni ed emozioni coinvolgenti.

Emerge la volontà dell’autore di essere felice con la sua dolce metà, indipendentemente dal luogo, il tempo e qualunque circostanza esterna li circondi.

“La vita è come un arcobaleno, con la pioggia e il sole ammiriamo i colori”

Vincenzo Puccio, in arte TheVinz, è un artista siciliano classe ’90. Fin dalla tenera età emergono il suo apprezzamento per la musica e la sua naturale propensione al canto. Inizia a studiare per migliorare le sue doti canore nel 2008, facendo anche esperienze di piano bar e l’anno successivo arriva tra i 90 cantanti dell’ultima fase di “Amici”. Continua a studiare e partecipare a vari concorsi, per poi iniziare a 23 anni un percorso cantautorale, nel quale si occupa di musica e parole. La sua musica ha influenze derivanti da pop, Indie italiano, reggaeton e trap.