Roccuzzo torna con il brano “Il cuore sceglie”

Roccuzzo torna sulla scena musicale con il singolo “Il cuore sceglie”: il nuovo brano è disponibile in rotazione radiofonica e in digitale

Tutto nasce da un video pubblicato su TikTok che diventa virale, dove Roccuzzo canta un ritornello inedito dedicato al suo amico a quattro zampe “Ohana“. Il pubblico di TIKTOK incomincia a ripostare l’audio della canzone con le immagini del proprio animale domestico…. cosi’ abbiamo deciso di uscire ufficialmente con “Il Cuore Sceglie” il nuovo singolo di Roccuzzo, dedicato a tutti i nostri compagni di vita.

Su etichetta BIT Records.

Biografia:

Artista siciliano classe ’96, si trasferisce al confine con la Svizzera dove lavora come cameriere. Scoperto dall’etichetta BIT Records pubblica 5 singoli dance trasmessi su network come Radio Deejay, 105 o m2o (“World” rimane per 13 settimane nella DeeJay Parade di Albertino).

Nel 2020 si presenta ai provini di X-Factor generando consenso generale in seguito all’esecuzione del brano “Promettimi” di Elisa. Con oltre 14 milioni di views su Facebook diventa il video piu’ visto dell’edizione.

In seguito pubblica il primo inedito in italiano “Ricominciamo da qui” e 2 cover “Promettimi” e “La Cura“. Con tutti e 3 i brani entra nella Top 50 iTunes, nella Top 50 Viral di Spotify (con 2 brani al #1 e #3 in contemporanea), diventa virale su TikTok nella settimana di Sanremo 2021 e nella successiva rimanendo al #1 dei brani Virali e al #1 della Top 50 Italia.

Nell’aprile 2021 pubblica il suo secondo inedito “Aspetterò Domani“, brano che entra in programmazione anche su Radio Italia.

A luglio 2021 pubblica “In riva al mare” che vince il premio Speciale di Radio DeeJay a Riccione per DeeJay On Stage, premiato da Linus e presentato da Rudy Zerbi.

A fine 2021 grazie ad un video virale su TikTok, dove canta l’amore per il proprio amico a quattro zampre “Ohana“, esce “Il cuore sceglie”

